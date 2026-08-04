Ești preferatul țânțarilor? Oamenii de știință au găsit explicația

Țânțarii sunt atrași de mai multe semnale emise de oameni, inclusiv dioxidul de carbon eliminat prin respirație, căldura corporală și compușii chimici eliberați de piele. Cercetătorii încearcă de mult timp să afle de ce unele persoane sunt mușcate mult mai des decât altele.

Un studiu relatat marți de ScienceAlert arată că răspunsul ar putea fi legat de combinația dintre mirosurile produse de piele și microbiomul cutanat, adică totalitatea microorganismelor care trăiesc pe pielea noastră.

Cum au testat cercetătorii preferințele țânțarilor

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Internațională din Florida a recrutat 119 voluntari din Miami. Participanții și-au introdus brațele într-un dispozitiv special numit olfactometru, un tub folosit pentru a analiza reacția insectelor la diferite mirosuri.

Pentru a observa către ce persoane se îndreaptă mai des, cercetătorii au testat trei specii de țânțari: Aedes aegypti (țânțarul febrei galbene), Aedes albopictus (țânțarul tigru asiatic) și Culex quinquefasciatus (țânțarul comun tropical). Dintre acestea, în România a ajuns până în prezent doar Aedes albopictus, cunoscut drept țânțarul tigru asiatic.

Rezultatele au arătat că o persoană poate fi mai atractivă pentru o anumită specie de țânțari, dar nu neapărat și pentru toate celelalte.

Mirosul pielii, un factor important

Mirosul natural al pielii este produs de secreții care sunt transformate de bacteriile de pe corp în compuși organici volatili, substanțe pe care țânțarii le pot detecta.

Cercetătorii au identificat sute de tipuri de bacterii pe pielea participanților și au observat că anumite bacterii apăreau mai frecvent la persoanele care atrăgeau mai mulți țânțari.

Printre bacteriile asociate cu o atracție mai mare pentru țânțari s-au numărat Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum și Staphylococcus epidermidis, bacterii care se găsesc în mod natural pe pielea umană. Aceste microorganisme ar putea transmite țânțarilor un semnal chimic care indică prezența unei gazde potrivite.

Cercetătorii explorează modificarea microbiomului pielii

Cercetătorii spun că înțelegerea modului în care țânțarii aleg oamenii ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protecție împotriva mușcăturilor.

Pe viitor, oamenii de știință speră să poată crea repelente mai precise sau chiar metode prin care microbiomul pielii să fie modificat astfel încât oamenii să devină mai puțin atractivi pentru țânțari.

Descoperirea este importantă și pentru sănătatea publică, deoarece țânțarii sunt considerați printre cei mai periculoși transmițători de boli, fiind responsabili de răspândirea unor infecții precum malaria, dengue, virusul West Nile și altele.