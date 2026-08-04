Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Ești preferatul țânțarilor? Oamenii de știință au găsit explicația

Ești preferatul țânțarilor? Oamenii de știință au găsit explicația

Țânțarii nu aleg victimele la întâmplare. Un nou studiu arată că anumite persoane sunt mai atractive pentru aceste insecte, iar diferențele ar putea fi legate de mirosul pielii și de bacteriile care trăiesc pe suprafața corpului.
Ești preferatul țânțarilor? Oamenii de știință au găsit explicația
Foto: Freepik
Maria Miron
04 aug. 2026, 14:11, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Țânțarii sunt atrași de mai multe semnale emise de oameni, inclusiv dioxidul de carbon eliminat prin respirație, căldura corporală și compușii chimici eliberați de piele. Cercetătorii încearcă de mult timp să afle de ce unele persoane sunt mușcate mult mai des decât altele.

Un studiu relatat marți de ScienceAlert arată că răspunsul ar putea fi legat de combinația dintre mirosurile produse de piele și microbiomul cutanat, adică totalitatea microorganismelor care trăiesc pe pielea noastră.

Cum au testat cercetătorii preferințele țânțarilor

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Internațională din Florida a recrutat 119 voluntari din Miami. Participanții și-au introdus brațele într-un dispozitiv special numit olfactometru, un tub folosit pentru a analiza reacția insectelor la diferite mirosuri.

Pentru a observa către ce persoane se îndreaptă mai des, cercetătorii au testat trei specii de țânțari: Aedes aegypti (țânțarul febrei galbene), Aedes albopictus (țânțarul tigru asiatic) și Culex quinquefasciatus (țânțarul comun tropical). Dintre acestea, în România a ajuns până în prezent doar Aedes albopictus, cunoscut drept țânțarul tigru asiatic.

Rezultatele au arătat că o persoană poate fi mai atractivă pentru o anumită specie de țânțari, dar nu neapărat și pentru toate celelalte.

Mirosul pielii, un factor important

Mirosul natural al pielii este produs de secreții care sunt transformate de bacteriile de pe corp în compuși organici volatili, substanțe pe care țânțarii le pot detecta.

Cercetătorii au identificat sute de tipuri de bacterii pe pielea participanților și au observat că anumite bacterii apăreau mai frecvent la persoanele care atrăgeau mai mulți țânțari.

Printre bacteriile asociate cu o atracție mai mare pentru țânțari s-au numărat Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum și Staphylococcus epidermidis, bacterii care se găsesc în mod natural pe pielea umană. Aceste microorganisme ar putea transmite țânțarilor un semnal chimic care indică prezența unei gazde potrivite.

Cercetătorii explorează modificarea microbiomului pielii

Cercetătorii spun că înțelegerea modului în care țânțarii aleg oamenii ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protecție împotriva mușcăturilor.

Pe viitor, oamenii de știință speră să poată crea repelente mai precise sau chiar metode prin care microbiomul pielii să fie modificat astfel încât oamenii să devină mai puțin atractivi pentru țânțari.

Descoperirea este importantă și pentru sănătatea publică, deoarece țânțarii sunt considerați printre cei mai periculoși transmițători de boli, fiind responsabili de răspândirea unor infecții precum malaria, dengue, virusul West Nile și altele.

Recomandarea video

Misiunea – Menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Ce operațiuni fac acum autoritățile pentru a crește nivelul Dunării la Centrala Nuclearelectrică. Ministrul Radu Miruță: Nivelul apei la centrală a crescut cu doi centrimetri
G4Media
Adrian Ropotan, prima apariție după accidentul cu microbuzul lui Dinamo » A venit la înmormântarea fostului maseur
GSP.ro
Patrick Andre de Hillerin amintește de o altă CRIZĂ pe Dunăre, în timpul adâncirii canalului Bâstroe: „În sfârșit, USR și PNL au înțeles legea vaselor comunicante”
Gandul
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Scriitoarea care și-a pierdut ambii fii prin sinucidere: „Întrebarea «Ce-ar fi fost dacă?» aparține ficțiunii. În viață există doar faptele”
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Britanicii au confundat DACIA cu un ... Range Rover. Au fost uimiți de acest model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia