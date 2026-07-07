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Cîțu: „România este în «junk». Se împrumută de ani buni mai scump ca o economie în junk”

Florin Cîțu a declarat că „România este în «junk». Se împrumută de ani buni”, iar „economia este tratată în «junk»”.
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Ioana Târziu
07 iul. 2026, 15:47, Politic
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Fostul premier liberal, Florin Cîțu, a fost invitat marți la emisiunea Gândul „Ai aflat!”.

Agențiile de rating, „o sperietoare”

În cadrul emisiunii, Cîțu a declarat că „Guvernul folosește agențiile de rating ca o sperietoare pentru a crește taxe”.

Dacă erau serioase agențiile de rating, ar fi venit. Pentru că astăzi. Guvernul României, nu poate să facă nici rectificarea bugetară și nu poate să dea legea bugetului”, a precizat fostul premier PNL.

„Orice agenție de rating normală care vrea să avertizeze investitorii care vin în România, trebuia deja să semnaleze acest lucru”, a transmis acesta.

„Cred că e foarte greu să ajungem la junk, având în vedere agenția de rating. Va fi foarte complicat, având în vedere și relația României și a Comisia Europene cu agenția de rating”, a afirmat Cîțu.

„Dar nu trebuie să ne uităm la agențiile de rating”, a adăugat fostul premier liberal.

„România se împrumută de ani buni”

Uitați-vă la piață. România se împrumută de ani buni. Mai scump decât o economie care este la junk”, a explicat acesta.

Deja, piețele au dat verdictul. România este în junk. Și este tratată ca o economie în junk la frontieră”, a conchis Florin Cîțu.

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