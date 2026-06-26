Țara cu cea mai mare datorie din istorie lovită de un dezastru evaluat la circa 7% din PIB

Cutremurele puternice care au lovit Venezuela în noaptea de miercuri spre joi ar putea provoca pierderi economice egale cu până la 7% din produsul intern brut (PIB) al țării. Al Jazeera citează primele estimări ale Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite.

Evaluările inițiale publicate joi estimează că pagubele ar putea avea o valoare totală cuprinsă între 1 și 7% din PIB-ul Venezuelei. PIB-ul țării are o valoare de 111 miliarde de dolari.

Țara a fost distrusă de cele două cutremure

Cele două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 s-au produs la aproximativ 160 de kilometri vest de capitala Caracas. Până în prezent au fost confirmate peste 200 de decese, dar numărul final ar putea fi mult mai mare având în vedere că sunt zeci de mii de persoane dispărute.

Președinta interimară Delcy Rodriguez a declarat că va exista un fond de 200 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, care va fi folosit pentru a ajuta la reconstrucția infrastructurii, spitalelor și locuințelor.

Țara are probleme economice uriașe

Dezastrul a apărut pe fondul unei situații economice foarte proaste. Țara are o populație de 31,7 milioane și peste 20 de milioane trăiesc în sărăcie. Conform statisticilor, cei mai mulți locuitori nu au acces suficient la alimente și medicamente. În plus, multe spitale nu au utilitățile necesare, inclusiv apă curentă sau energie electrică.

Cutremurele au lovit în moment ce Venezuela se pregătea să anunțe cea mai mare restructurare economică din istorie. Țara are o datorie în valoare de 240 de miliarde de dolari, cea mai mare din istorie. Amploarea datoriei arată că Venezuela va depăși incapacitatea de plată a Greciei de 200 de miliarde de dolari din 2012.