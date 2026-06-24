O țară cu datorii de 240 de miliarde de dolari pregătește cea mai mare restructurare economică din istorie

Venezuela este țara care va depăși Grecia în ceea ce privește cea mai mare restructurare economică din istorie, potrivit Clash Report. Oficialii din țara sud-americană urmează să anunțe nivelul istoric al datoriei.

Valoarea de 240 de miliarde de dolari depășește cu mult estimările experților care vorbeau de o datorie cuprinsă între 150 și 200 de miliarde de dolari, conform Financial Times.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, intenționează să finalizeze un acord cu creditorii până la sfârșitul acestui an. Acordul este conceput pentru a reintegra Caracas pe piețele internaționale după un deceniu de izolare sub regimul Maduro. Un plan cuprinzător pentru privind plata datoriei ar trebui să fie publicat la începutul lunii iulie.

Cea mai mare restructurare vine după o prăbușire dramatică a economiei

De asemenea, Venezuela va publica un bilanț economic la sfârșitul lunii iunie. Documentul va dezvălui că economia națională s-a contractat până la aproximativ 100 de miliarde de dolari, o scădere bruscă de la 370 de miliarde de dolari în 2012.

Această contracție economică dramatică împinge raportul datorie-PIB al Venezuelei cu mult peste 200%. Amploarea pasivelor arată că se va depăși incapacitatea de plată a Greciei de 200 de miliarde de dolari din 2012.

În procedura de restructurare vor interveni consultanți și mari companii internaționale, dar nu și FMI. Reprezentanții Fondului Monetar Internațional au confirmat că instituția nu este implicată în procesul actual de restructurare.