INS: Comerțul cu amănuntul a crescut în mai față de aprilie, dar a scăzut față de anul trecut

În luna mai 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut față de luna aprilie 2026 atât ca serie brută, cu 1,2%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 1,3%, potrivit INS.

Creșterea ca serie brută a fost determinată de avansul vânzărilor de produse nealimentare, cu 3,2%, și al vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 0,5%. Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,3%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea față de luna precedentă a fost susținută de vânzările de produse nealimentare, care au urcat cu 2,3%, și de vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, care au crescut cu 2,2%. Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,5%.

Scădere față de mai 2025

Față de luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în luna mai 2026 atât ca serie brută, cu 4,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 4,7%, conform datelor INS.

Ca serie brută, scăderea a fost determinată de scăderile înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, cu 5,5%, la vânzările de produse nealimentare, cu 4,8%, și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 3,5%.

Ca serie ajustată, scăderea față de luna mai 2025 a fost cauzată de reducerea vânzărilor de produse nealimentare, cu 5,3%, a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 4,3%, și a comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, cu 2,0%.

Primele cinci luni ale anului, sub nivelul din 2025

În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut față de perioada similară din 2025 atât ca serie brută, cu 5,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 5,3%, arată Institutul Național de Statistică.

Ca serie brută, scăderea din primele cinci luni ale anului a fost determinată de reducerile înregistrate la vânzările de produse nealimentare, cu 7,9%, la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 3,7%, și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, cu 2,8%.

Ca serie ajustată, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 7,7%, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 3,5%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a coborât cu 1,7%.