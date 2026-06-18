Benzina coboară sub un prag psihologic important în SUA. De ce șoferii nu ar trebui să se bucure prea devreme

Prețul mediu național al benzinei obișnuite în Statele Unite a ajuns joi la 3,999 dolari pe galon, potrivit datelor publicate de AAA. Este pentru prima dată din 30 martie când media națională coboară sub pragul simbolic de 4 dolari. Scăderea vine după aproape o lună de ieftiniri continue, mai scrie CNN. Pe 21 mai, prețul mediu atinsese un vârf de 4,56 dolari pe galon, pe fondul temerilor generate de conflictul dintre Iran și SUA și de blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

În prezent, 28 de state americane au prețuri medii sub 4 dolari pe galon. Indiana înregistrează cel mai redus nivel, cu aproximativ 3,40 dolari.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz calmează piețele

Piața petrolului a reacționat pozitiv după anunțurile privind acordul preliminar dintre Washington și Teheran, care ar urma să permită reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Ruta maritimă este una dintre cele mai importante din lume pentru transportul de petrol și gaze naturale lichefiate. Închiderea sa, la sfârșitul lunii februarie, a afectat aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și a provocat o explozie a prețurilor la energie. Pe măsură ce investitorii au început să creadă că traficul va fi reluat, cotațiile petrolului au intrat pe o tendință de scădere, iar efectele au început să se vadă și la pompă.

Revenirea la normal va dura luni de zile

Experții din industrie avertizează că redeschiderea strâmtorii nu înseamnă revenirea imediată la situația anterioară războiului. Numeroase petroliere au rămas blocate în Golf, iar o parte dintre instalațiile de producție și rafinare din regiune au fost afectate de conflict. Reluarea fluxurilor normale de aprovizionare ar putea dura între trei și patru luni, estimează analiștii. În plus, stocurile mondiale de petrol au fost puternic afectate în timpul crizei și vor avea nevoie de timp pentru a fi refăcute.

De ce carburanții se ieftinesc mai greu decât se scumpesc

Analiștii amintesc un vechi principiu al pieței petroliere: prețurile cresc „ca o rachetă” și scad „ca o pană”. În primele săptămâni ale conflictului, benzina s-a scumpit cu peste un dolar pe galon, cea mai mare creștere lunară înregistrată în acest secol. În schimb, după atingerea maximului din mai, prețurile au scăzut în medie cu doar câțiva cenți pe zi. Proprietarii benzinăriilor încearcă, de asemenea, să recupereze o parte din pierderile suferite în perioada în care au absorbit o parte din costurile majorărilor pentru a rămâne competitivi.

Prețurile ar putea crește din nou în această vară

Chiar dacă trendul actual este descendent, specialiștii nu exclud noi majorări în lunile următoare. Stocurile globale de petrol se află la unele dintre cele mai reduse niveluri din ultimele decenii, iar sezonul estival aduce în mod tradițional o creștere a consumului de combustibili în Statele Unite. În aceste condiții, analiștii consideră că prețurile ar putea reveni peste pragul de 4 dolari pe galon înainte de sfârșitul verii. Deși piața încearcă să își găsească un nou echilibru după conflictul din Orientul Mijlociu, experții spun că revenirea la nivelurile de aproximativ 3 dolari pe galon, întâlnite înainte de război, este puțin probabilă în viitorul apropiat.