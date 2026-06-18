Optimism pe bursele asiatice după acordul provizoriu dintre SUA și Iran

Piețele bursiere din Asia au încheiat ședința de joi în creștere, iar indicii din Japonia și Coreea de Sud au atins noi maxime istorice, pe fondul optimismului generat de acordul provizoriu semnat de Statele Unite și Iran pentru încetarea ostilităților și relansarea negocierilor privind programul nuclear iranian, potrivit AP.

Potrivit înțelegerii, Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unei încetări permanente a ostilităților și au deschis o perioadă de negocieri de 60 de zile pentru un acord final privind programul nuclear al Iranului.

Documentul prevede, totodată, diluarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit deținute de Iran și ridicarea sancțiunilor americane, ceea ce permite Teheranului să reia imediat exporturile de petrol.

Optimism pe piețele din Asia

Anunțul, făcut după închiderea burselor americane, a alimentat optimismul investitorilor din Asia. Indicele japonez Nikkei 225 a urcat cu 1,9%, până la un nou maxim istoric de 71.235,78 de puncte, după ce depășise pentru prima dată pragul de 70.000 în această săptămână.

În Coreea de Sud, indicele Kospi a avansat cu 1,6%, atingând, de asemenea, un nivel record, susținut de aprecierea acțiunilor Samsung Electronics și SK Hynix.

Hong Kong a închis, totuși, pe scădere

„Aceasta este o creștere foarte amplă și reflectă încrederea că economia Japoniei va beneficia de încheierea conflictului și, probabil, de scăderea prețurilor petrolului”, a declarat Neil Newman, șeful departamentului de strategie al Astris Advisory Japan.

Nu toate piețele din regiune au evoluat însă pozitiv.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a pierdut 1,8%, iar bursa din Shanghai a închis aproape de nivelul ședinței precedente.

În Australia, indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,6%.

Wall Street a închis în scădere

Optimismul din Asia contrastează cu evoluția de miercuri de pe Wall Street, unde principalii indici au închis în scădere după publicarea noilor proiecții ale Rezervei Federale a SUA (Fed).

Aproape jumătate dintre membrii instituției estimează că ar putea fi necesară cel puțin o majorare a dobânzii de referință în 2026 pentru a ține sub control inflația.

Indicele S&P 500 a pierdut 1,2%, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1%, iar Nasdaq Composite a coborât cu 1,3%, investitorii reacționând la perspectiva unor costuri de finanțare mai ridicate.

Ce s-a întâmplat cu barilul de Brent

Pe piața materiilor prime, prețul petrolului a continuat să scadă, pe fondul așteptărilor că revenirea exporturilor iraniene va contribui la creșterea ofertei globale.

Barilul de Brent s-a ieftinit cu 2,3%, până la 77,72 dolari, iar țițeiul american WTI a coborât cu 2,7%, la 74,01 dolari pe baril.

Contractele futures de pe bursele americane indicau joi dimineață o deschidere în creștere, semn că investitorii au primit favorabil perspectivele de reducere a tensiunilor geopolitice și de stabilizare a pieței energetice globale.