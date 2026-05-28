INS: Consumul a crescut cu 2,3% în primele trei luni ale anului

Consumul a crescut în primul trimestru al anului în România. Potrivit datelor publicate joi de INS, cifra de afaceri din comerţul cu ridicată, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a înregistrat o creștere cu 2,3% față de perioada similară din 2025.
Cosmin Pirv
28 mai 2026, 09:31, Economic
INS arată că în martie 2026, față de luna anterioară, cifra de afaceri din comerţul cu ridicată a crescut cu 24,3%.

Sunt creșteri la comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+44,3%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+39,2%), comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+31,9%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (+21,6%).

Ca serie ajustată sezonier, cifra de afaceri a crescut cu 3,3%.

Compatativ cu martie 2025, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut cu 8,6%. S-au înregistrat creșteri la comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+29,0%), comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+21,0%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+12,7%).

Scăderi au înregistrat: comerţul cu ridicata nespecializat (-10,6%) și comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-1,8%).

În primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 martie 2025, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a înregistrat o creștere cu 2,3%. Au crescut comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+9,2%), comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+9,0%) și activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (+8,9%). Scăderi au înregistrat: comerţul cu ridicata nespecializat (-10,2%), comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-4,0%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-2,8%) și comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-0,4%).

Ca serie ajustată, indicatorul a crescut pe ansamblu cu 2,6%.

