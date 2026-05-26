Închiderea Strâmtorii Ormuz blochează comerțul și ajutorul pentru Afganistan

Au redirecționat transporturile prin portul iranian Bandar Abbas, dar nu pentru mult timp. Portul se află în Strâmtoarea Ormuz, unde războiul a blocat sute de nave și mii de membri ai echipajului acestora. Între timp, mii de containere cu destinația Afganistan au rămas blocate în Pakistan, potrivit AP.

Pentru companiile și grupurile de ajutorare afgane, pierderea ambelor rute comerciale a fost devastatoare.

Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite (PAM), ale cărui operațiuni în Afganistan includ suplimente nutritive care salvează vieți pentru mamele și copiii malnutriți și biscuiți cu conținut energetic ridicat pentru școlari, a înregistrat creșteri vertiginose ale costurilor de transport și lipsă de provizii.

Majoritatea proviziilor de nutriție ale PAM proveneau din Pakistan, a declarat organizația. După închiderea frontierei în octombrie, organizația a început să redirecționeze transporturile pe mare prin Dubai și Iran. Acum, această rută este practic închisă, deoarece Teheranul controlează strâmtoarea, iar SUA blochează porturile iraniene.

Reduceri ale ajutorului financiar pentru Afganistan

Suplimentele nutritive au început să se împuțineze. Până la mijlocul lunii aprilie, se terminaseră.

„Într-o perioadă în care malnutriția atinge deja niveluri aproape record, mamele și copiii slăbiți și disperați sunt întorși de la clinicile medicale, deoarece nu avem ce să le dăm”, a declarat John Aylieff, directorul PAM în Afganistan.

Chiar și înainte de criză, organizația se confruntase cu reduceri ale ajutorului financiar. Anul acesta a primit doar 8% din finanțarea anuală.