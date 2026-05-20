O țară legalizează căsătoriile între copii, aranjate de adulți. Fetele nu au voie să refuze

Talibanii care conduc Guvernul Afganistanului au legalizat căsătoriile între copii. Acestea sunt aranjate de adulții care pot fi tatăl, bunicul sau chiar un străin. Fetele nu au voie să refuze căsătoria stabilită de un adult.
sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
20 mai 2026, 10:19
Talibanii din Afganistan au legalizat căsătoriile între copii, anunță NEXTA. Conform noilor reguli, tăcerea unei fete care a atins maturitatea sexuală poate fi considerată un consimțământ la căsătorie.

De asemenea, documentul consacră dreptul taților și bunicilor de a aranja căsătorii pentru copii. Căsătoriile pot fi aranjate și de rude îndepărtate dacă familiile din care provin copii se consideră „potrivite”.

Noua lege privează fetele de dreptul de a refuza. Contestarea unei căsătorii forțate va fi posibilă doar după ce fetele vor atinge majoratul și doar prin intermediul unui tribunal controlat de talibani.

Apărătorii drepturilor omului din întreaga lume trag un semnal de alarmă și avertizează asupra barbarismului noilor reguli.

