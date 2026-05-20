Se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia. Programul evenimentului

Stațiunea Mamaia deschide sezonul estival 2026 cu un program special dedicat minivacanței de Rusalii și zilei de 1 Iunie.

Astfel, în perioada 29 mai – 1 iunie 2026, în stațiune sunt programate concerte în Piațeta Cazino Mamaia, pe Scena Mamma Mia. Timp de patru seri, publicul este invitat să se bucure de show-uri live, artiști îndrăgiți și momente muzicale dedicate tuturor generațiilor.

Evenimentele marchează simbolic startul unui sezon estival spectaculos în Stațiunea Mamaia. În anul în care stațiunea celebrează 120 de ani, programul își propune să ofere turiștilor experiențe memorabile.

Concerte

Programul concertelor este următorul:

Vineri, 29 mai, ora 20:30

AZA

Ionuț Galani

Sâmbătă, 30 mai, ora 20:30

Pepe

Denis Ștefănescu & Vocal Impact Band

Duminică, 31 mai, ora 20:30

Lidia Buble

Trupa Discoteka

Luni, 1 iunie, ora 20:30

BIBI

Trupa Nada.

120 de ani de istorie

Pe lângă programul de concerte, minivacanța de Rusalii și 1 Iunie este un prilej ideal pentru turiști de a se bucura de zile petrecute la plajă, de plimbări pe faleză și în zonele de promenadă, terase și restaurante, activități pentru familii, timp de relaxare la malul mării și atmosfera vibrantă a uneia dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul românesc.

„Dăm startul unui sezon estival spectaculos în Stațiunea Mamaia, iar minivacanța de Rusalii și 1 Iunie este cel mai potrivit moment pentru a invita turiștii și constănțenii să simtă energia stațiunii. În aceste zile, Destinația Mamaia Constanța oferă mai mult decât concerte: oferă mare, soare, relaxare, experiențe pentru familii și seri cu muzică live în centrul stațiunii. Stațiunea Mamaia are 120 de ani de istorie, emoție și tradiție, dar are și puterea de a se reinventa și de a aduce oamenii împreună”, a declarat George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța.