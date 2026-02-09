Sezon aniversar pe litoral. Stațiunea care în acest an împlinește 120 de ani de la inaugurare

„Anul 2026 va marca un sezon aniversar construit în jurul acestei moșteniri de 120 de ani, printr-o serie de inițiative și proiecte dedicate, menite să readucă în atenția publicului național locul pe care Mamaia îl ocupă în memoria verii românești”, arată, într-un comunicat remis luni presei, Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța.

Președintele OMD Mamaia–Constanța, George Măndilă, spune că stațiunea „este rezultatul unei viziuni care a început la începutul secolului trecut și care continuă să fie relevantă și astăzi. De la primele decizii administrative care au pus bazele stațiunii, la experiențele trăite de generații întregi, vorbim despre același loc al verii care adună oameni, emoții și povești”.

Începuturile stațiunii

Cu mult înainte de a primi o formă administrativă clară, zona Mamaia era deja percepută ca un spațiu al verii. Întinderea de nisip dintre mare și lac, aerul curat și liniștea specifică zonei atrăgeau localnici și vizitatori aflați în căutarea timpului petrecut în aer liber și a beneficiilor naturale ale mării.

La începutul secolului XX, litoralul românesc începea să fie integrat într-un proces mai amplu de modernizare, în care ideea de stațiune balneară și de agrement devenea parte a vieții urbane.

Momentul fondator al stațiunii Mamaia este strâns legat de administrația locală condusă, la începutul secolului XX, de Ion Bănescu.

În toamna anului 1905, acesta inițiază un amplu proces de amenajare a viitoarei stațiuni, având ca obiectiv nu doar dezvoltarea infrastructurii, ci și crearea unui cadru natural coerent, care să susțină experiența de vacanță. În acest context, arhitectul peisagist Jules Édouard Redont este implicat în transformarea întinderii aride de nisip într-un parc care să ofere identitate și echilibru noului spațiu balnear.

Momentul simbolic al nașterii stațiunii are loc la 15 august 1906, când Ion Bănescu aduce în Mamaia elita orașului Constanța pentru a marca inaugurarea oficială.

Tren între Constanța și Mamaia

Determinarea administrației conduse de Ion Bănescu s-a reflectat și în dezvoltarea infrastructurii. Încă din 1905, linia de tren dintre Constanța și Mamaia a fost realizată într-un timp record: doar patru luni, facilitând accesul către stațiune. Trenul a funcționat timp de aproximativ 60 de ani, devenind un simbol al legăturii directe dintre oraș și litoral.

În perioada dintre cele două războaie mondiale, Mamaia devine un spațiu al rafinamentului și al vieții mondene. Stațiunea este asociată cu ideea de promenadă, grădini atent îngrijite și un stil de viață elegant, specific epocii.

Perioada este legată simbolic și de figura Reginei Maria a României, a cărei sensibilitate pentru grădini și peisaje florale a influențat imaginarul epocii. Legătura cu reședințele regale din Dobrogea și cu faimoasele grădini de flori, inclusiv cele de petunii, a contribuit la consolidarea imaginii Mamaiei ca loc al frumuseții și al verii trăite cu grație.

În a doua jumătate a secolului XX, Mamaia intră într-o nouă etapă de dezvoltare, fiind regândită ca o stațiune modernă, amplă, cu zone de loisir, construcții elegante și hoteluri integrate într-un concept urban unitar. Sub viziunea arhitectului Cezar Lăzărescu, Mamaia este concepută ca o „mare grădină” a vacanței, un proiect avansat pentru epoca sa, care îmbina arhitectura modernă cu spațiile deschise și accesul direct la plajă.