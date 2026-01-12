Cel mai înalt pod din lume, cu podea terifiantă, inaugurat

Podul Huajiang Canyon se ridică la 625 de metri deasupra defileului, fiind aproape de două ori mai înalt decât celebrul Shard din Londra, scrie Express.

Structura are dimensiuni spectaculoase, cu o lungime totală de 2.890 de metri și o deschidere principală de 1.420 de metri. Podul traversează râul Beipan, care șerpuiește prin canionul Huajiang, conectând prin autostradă districtul special Liuzhi cu județul Anlong.

Un record proaspăt stabilit

Recordul mondial a fost obținut abia în septembrie anul trecut, când podul a fost deschis oficial publicului pe 28 septembrie. Noua structură a detronat podul Duge, care deținuse titlul prestigios din 2016 până în 2025. Interesant este că ambele poduri traversează același râu Beipan, aflându-se la doar 120 de mile distanță unul de celălalt. Podul Duge măsoară peste 565 de metri înălțime de la fundul defileului până la tablier.

Turnurile podului Huajiang Canyon au o înălțime de aproximativ 262 de metri, ceea ce înseamnă că întreaga structură ar putea măsura 887 de metri de la fundul defileului până la cel mai înalt vârf al său.

Atracții spectaculoase pentru vizitatori

Podul oferă experiențe unice pentru turiști, inclusiv o pasarelă de sticlă impresionantă, lungă de 1.900 de picioare, care permite admirarea canionului și râului de la înălțime. Pentru cei curajoși, priveliștea de pe această pasarelă transparentă este de neuitat.

Unul dintre turnurile podului găzduiește o cafenea cu pereți de sticlă, numită Interstellar Coffee, situată la o înălțime impresionantă de 800 de metri deasupra văii. Vizitatorii pot ajunge la cafenea cu ajutorul unui lift de sticlă de mare viteză, care urcă până la destinație în mai puțin de un minut. Liftul se întinde pe două etaje și oferă vederi panoramice spectaculoase asupra văii și împrejurimilor.

Activități extreme și planuri de viitor

Conform mass-media locale, podul Huajiang Canyon oferă deja bungee jumping și slack-lining pentru iubitorii de senzații tari. Există planuri ambițioase de a găzdui în viitor și evenimente de base jumping.

Deși a fost inaugurat abia în septembrie 2025, podul a atras deja atenția întregii lumi. Și-a asigurat titlul extrem de important de cel mai înalt pod din lume, consolidând reputația Chinei în domeniul infrastructurii monumentale.