Cel mai lung pod rutier din lume este descris drept înfricoșător și provoacă unor șoferi atac de panică

Cel mai lung pod de pe planetă dă senzația că spre îndreaptă către „capătul lumii”, potrivit Express. Este vorba despre Digul Lacului Pontchartrain care este alcătuit din două poduri paralele și care servește drept punct de trecere între Metairie și Mandeville din Louisiana, SUA. Cu o lungime de 38 de kilometri, este cel mai lung pod continuu peste apă. Este atât de lung încât unii șoferi au „atacuri de panică” și rămân blocați la mijloc.

Digul a fost construit între anii 1940 și 1950, atunci când New Orleans a crescut economic. Deși este numit drept unul dintre cele mai înfricoșătoare poduri din SUA și din lume pentru călătoria la volan, Digul are aproximativ 12 milioane de șoferi în fiecare an.

Traversarea spre sud, către Mandeville, este cu taxă și durează aproximativ 30 de minute dacă vremea și condițiile de trafic sunt bune. Pe drum există puncte de întoarcere pentru șoferii care simt că nu mai pot continua, dar acestea pot fi folosite doar cu asistența polițiștilor. De aceea, pe pod sunt în permanență echipaje de polițiști.

Cel mai lung pod și cel mai înfricoșător

Până în 2011, podul a deținut recordul mondial Guinness pentru cel mai lung pod peste apă din lume. După deschiderea Podului Qingdao Jiaozhou Bay din China, Guinness World Records a creat două categorii pentru podurile peste apă.

Digul a devenit apoi cel mai lung pod continuu peste apă, în timp ce Podul Jiaozhou Bay a fost numit cel mai lung pod din segmente peste apă.

Digul este o realizare inginerească impresionantă. Este considerat unul dintre cele mai terifiante poduri de traversat deoarece de pe o distanța de aproximativ 13 kilometri nu se poate vedea pământul ceea ce provoacă o atmosferă foarte stranie, așa cum relatează martorii.