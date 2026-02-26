Un fost pilot de vânătoare F-35 din SUA a fost arestat pentru antrenarea forțelor aeriene chineze

Departamentul de Justiție al SUA a declarat că fostul maior al Forțelor Aeriene, Gerald Brown, cunoscut odinioară sub indicativul de pilot „Runner”, a fost arestat miercuri în Indiana și acuzat penal pentru că a furnizat și a conspirat să furnizeze servicii de apărare piloților chinezi fără autorizație, scrie Al Jazeera.

Brown, în vârstă de 65 de ani, fost pilot instructor F-35 Lightning II cu zeci de ani de experiență în Forțele Aeriene, „ar fi trădat țara sa prin instruirea piloților chinezi pentru a lupta împotriva celor pe care jurase să-i protejeze”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații și Spionaj a FBI, într-un comunicat.

„Guvernul chinez continuă să exploateze expertiza membrilor actuali și foști ai forțelor armate americane pentru a moderniza capacitățile militare ale Chinei. Această arestare servește ca avertisment”, a spus Rozhavsky.

Procurorul american Jeanine Ferris Pirro pentru Districtul Columbia a declarat că Brown „și oricine conspiră împotriva națiunii” vor fi trași la răspundere pentru acțiunile lor.

Potrivit Departamentului Justiției, Brown a servit în Forțele Aeriene ale SUA timp de 24 de ani, a condus misiuni de luptă și a fost responsabil de comandarea „unităților sensibile”, inclusiv a celor implicate în sistemele de livrare a armelor nucleare. După ce a părăsit armata SUA în 1996, Brown a lucrat ca pilot comercial de marfă, înainte de a lucra ca contractor de apărare, instruind piloți americani să zboare cu avioane de luptă F-35 și A-10.

Brown este acuzat că a călătorit în China în decembrie 2023 pentru a începe pregătirea piloților chinezi și a rămas în țară până la întoarcerea în SUA la începutul lunii februarie 2026.

Contractul său pentru instruirea piloților chinezi a fost negociat de Stephen Su Bin, un cetățean chinez care, în 2016, a pledat vinovat și a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru conspirație în vederea piratării unui contractor din domeniul apărării din SUA pentru a fura secrete militare pentru China, potrivit Departamentului de Justiție.

Departamentul a declarat că Brown se confruntă cu acuzații similare celor aduse fostului pilot al Corpului de Marină al SUA, Daniel Duggan, care a fost arestat în Australia în 2022 și se luptă în prezent împotriva extrădării sale în SUA, unde este urmărit penal pentru încălcarea Legii privind controlul exportului de arme din SUA, pentru că a oferit instruire de pilotaj forțelor armate chineze.

Duggan a comparut în fața unui tribunal australian în octombrie 2025 pentru a contesta extrădarea sa, care a fost aprobată în decembrie 2024 de către procurorul general al Australiei de atunci, Mark Dreyfus.

Duggan, în vârstă de 57 de ani, cetățean australian naturalizat, a fost arestat de poliția australiană în 2022, la scurt timp după întoarcerea din China, unde locuia din 2014.

Potrivit agenției de știri Reuters, avocatul lui Duggan, Christopher Parkin, a declarat în fața instanței că extrădarea clientului său în SUA era „un teritoriu necunoscut” pentru Australia.

Potrivit lui, comportamentul clientului său nu constituia o infracțiune în Australia la momentul respectiv sau la momentul solicitării extrădării de către SUA și, prin urmare, nu îndeplinea cerința dublei incriminări prevăzută în tratatul de extrădare dintre Australia și SUA.

Guvernele Australiei, Canadei, Noii Zeelande, Regatului Unit și Statelor Unite au publicat în 2024 un aviz prin care avertizau membrii actuali și foști ai forțelor armate că statul chinez încerca să îi recruteze pe aceștia și pe alți militari NATO pentru a valorifica expertiza militară occidentală și a-și consolida propriile capacități.

„Informațiile pe care PLA [Armata Populară de Eliberare] le obține de la personalul militar occidental amenință siguranța recruților vizați, a colegilor lor și a securității SUA și a aliaților”, se arată în anunț.

„Cei care furnizează servicii de instruire sau expertiză neautorizate unei armate străine pot fi pasibili de sancțiuni civile și penale”, se adaugă în anunț.