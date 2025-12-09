Un fost ofițer al armatei SUA susține că Trump a fost informat despre existența pe Pământ a unor specii de extratereștri

Președintele Donald Trump a fost „pe deplin informat” despre ceea ce guvernul SUA a ținut secret în legătură cu OZN-urile și viața extraterestră de pe Pământ, a declarat maiorul în rezervă al Forțelor Aeriene Americane, David Grusch. Este vorba despre extratereștri care trăiesc printre oameni și s-au încrucișat cu aceștia, a explicat americanul într-un interviu, potrivit Daily Mail.

El a spus că Donald Trump a primit rapoarte despre nave spațiale prăbușite și rămășițe non-umane recuperate de americani, despre originile acestor ființe și despre intențiile lor.

David Grusch, actual consilier al Grupului operativ UAP al Congresului american, a estimat că președintele SUA ar putea deveni în curând „cel mai important lider din istoria lumii” dezvăluind public ceea ce America a ținut ascuns despre extratereștri.

„Membrii acestei administrații actuale sunt foarte conștienți de această realitate. Cu siguranță, actualul președinte este foarte bine informat pe acest subiect”, a declarat Grusch pentru Fox News.

Nicio dovadă despre existența extratereștrilor

Până în acest moment, administrațiile anterioare de la Casa Albă, armata americană și NASA au negat că oamenii au luat contact cu viață extraterestră sau că au recuperat vreodată tehnologie extraterestră din OZN-uri prăbușite.

Nicio dovadă fizică nu a fost prezentată public vreodată în ciuda numeroaselor mărturii publice, Totuși, David Grusch a spus că armata americană a recuperat OZN-uri și corpuri extraterestre. El a mai susținut că a văzut rapoarte cu date și imagini ale unor corpuri non-umane. Rapoartele despre existența mai multor rase extraterestre și despre o specie care s-a încrucișat cu oamenii ar fi ajuns și la Trump în primul său mandat

Grusch a petrecut 14 ani în Forțele Aeriene înainte de a lucra ca ofițer de informații pentru Biroul Național de Recunoaștere (NRO), care construiește sateliți de supraveghere pentru Pentagon. În 2023, el a depus mărturie în fața Congresului, susținând că departamente guvernamentale secrete derulau programe de recuperare a OZN-urilor.