O țară din Asia îndeamnă angajații să lucreze de acasă pentru a economisi combustibil

Guvernul vietnamez a cerut companiilor să încurajeze munca de acasă pentru a reduce consumul de combustibil. Inițiativa vine după ce prețurile carburanților au crescut considerabil pe fondul perturbărilor energetice mondiale cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, anunță Reuters.
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 06:26, Știri externe

Guvernul de la Hanoi prin ministerul Comerțului din Vietnam a recomandat firmelor locale să permită angajaților să lucreze de acasă atunci când este posibil, pentru a reduce necesitatea deplasărilor și a transportului, relatează Reuters

Recomandarea vine pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. De la sfârșitul lunii trecute, prețul benzinei a crescut cu 32%, cel al motorinei cu 56%, iar kerosenul cu 80%.

Ministerul a mai cerut companiilor și populației să nu facă stocuri excesive de combustibil și să evite să facă speculă cu combustibil. 

Ca măsuri de protecție, în fața creșterii prețurilor, a decis luni eliminarea taxelor de import pentru combustibili până la sfârșitul lunii aprilie. În plus, șeful guvernului, Pham Minh Minh a purtat luni convorbiri telefonice cu omologii săi din Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite pentru a asigura noi livrări de petrol. 

