Doi adolescenți, reținuți la New York după ce au aruncat dispozitive explozive improvizate la un protest

Incidentul a avut loc luni în apropiere de Gracie Mansion, reședința oficială a primarului New Yorkului. Poliția a anunțat că Emir Balat, în vârstă de 18 ani, și Ibrahim Kayumi, de 19 ani, sunt investigați după ce ar fi aruncat către polițiști dispozitive explozive improvizate umplute cu piulițe, șuruburi și alte bucăți metalice, concepute pentru a produce schije, scrie Euronews.

Dispozitivele nu au explodat, iar nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Autoritățile vorbesc despre dispozitive inspirate de ISIS

Potrivit anchetatorilor, dispozitivele folosite de cei doi tineri par inspirate de metode asociate grupării Statul Islamic (ISIS). După incident, poliția a efectuat percheziții în două locuințe din Middletown, Pennsylvania, care ar avea legătură cu suspecții și cu pregătirea atacului.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat formularea unor acuzații oficiale împotriva celor doi.

Incidentul a avut loc în contextul unui protest organizat de activistul de extremă dreaptă Jake Lang. El este un critic vocal al actualului primar al orașului New York, Zohran Mamdani, primul primar musulman al orașului. Protestul a fost urmat de o contramanifestație, iar tensiunile dintre participanți au crescut pe parcursul zilei. Primarul Mamdani și familia sa nu se aflau acasă în momentul incidentului.

Autoritățile din New York mențin nivel ridicat de alertă

Primarul New Yorkului a condamnat incidentul. A mai declarat că suspecții ar fi venit din Pennsylvania „cu intenția clară de a aduce violență în oraș”. La rândul său, comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, a anunțat că orașul rămâne într-o stare ridicată de alertă, mai ales în contextul tensiunilor internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Poliția a anunțat că va continua să mobilizeze echipe antiteroriste, unități canine și echipe specializate în arme grele pentru a preveni eventuale incidente similare.