Dispozitivul aruncat în apropierea casa primarului New York-ului putea provoca răni grave

„Echipa de geniști a poliției din New York a efectuat o analiză preliminară a dispozitivului care a fost detonat și utilizat ieri în timpul unui protest și a stabilit că nu este vorba de un dispozitiv fals sau de o bombă fumigenă”, a declarat comisarul Jessica S. Tisch într-o postare pe X. „Este, de fapt, un dispozitiv exploziv improvizat care ar fi putut provoca leziuni grave sau moartea”.

Analiza unui al doilea dispozitiv recuperat de la fața locului este în curs de desfășurare. Nu au fost raportate victime, scrie CNN.

Manifestație și contra-manifestație

Incidentul s-a petrecut în timpul lunii sacre islamice Ramadan, în fața casei primului primar musulman al orașului New York, Zohran Mamdani, și a soției sale, Rama Duwaji.

O manifestație anti-islamică organizată de influencerul de dreapta și revoluționarul grațiat din 6 ianuarie, Jake Lang, a atras aproximativ 20 de participanți, în timp ce o contra-manifestație numită „Drive the Nazis Out of New York” (Alungați naziștii din New York) a atins un număr maxim de aproximativ 125 de persoane, a spus Tisch.

Cele două grupuri au fost separate în zone de protest desemnate de ofițerii NYPD, dar tensiunile au escaladat puțin înainte de prânz. În jurul orei 12:15, un protestatar asociat grupului lui Lang a folosit spray cu piper împotriva contraprotestatarilor, a spus Tisch.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, un contraprotestatar în vârstă de 18 ani „a aprins și a aruncat un dispozitiv incendiator către zona de protest”, care a aterizat pe o trecere de pietoni, a spus Tisch.

Flăcări și fum

„Martorii au raportat că au văzut flăcări și fum în timp ce acesta zbura prin aer înainte de a lovi o barieră și de a se stinge la câțiva metri de ofițerii de poliție”, a adăugat ea.

Un videoclip înregistrat cu aplicația Citizen arată momentul în care dispozitivul a fost aruncat, protestatarii și polițiștii încercând să se îndepărteze de locul unde a aterizat. Din alt unghi, se vede un bărbat sărind peste cineva care vorbea la un megafon și aruncând dispozitivul aprins.

Bărbatul a fugit apoi spre sud pentru a recupera un al doilea dispozitiv de la un tânăr de 19 ani, înainte de a-l aprinde și a începe să fugă, a spus Tisch. El a aruncat al doilea dispozitiv pe stradă, iar polițiștii au securizat zona, reținând ambii bărbați.

Înregistrarea video arată fum în aer și mai multe persoane fugind de al doilea dispozitiv, în timp ce poliția reține un bărbat la pământ.

Echipa de geniști a NYPD a examinat ambele dispozitive, stabilind preliminar că erau puțin mai mici decât o minge de fotbal și păreau a fi un borcan înfășurat în bandă neagră, conținând bolțuri, șuruburi și un fitil de hobby, a spus Tisch.