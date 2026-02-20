Prima pagină » Social » Femeie cu arsuri grave pe față și mâini după explozia unei butelii în Prahova

Femeie cu arsuri grave pe față și mâini după explozia unei butelii în Prahova

O femeie a suferit arsuri grave, de gradele II și III, pe față și pe mâini în urma exploziei unei butelii în satul Perșunari, comuna Gura Vadului, din județul Prahova.
Femeie cu arsuri grave pe față și mâini după explozia unei butelii în Prahova
Laura Buciu
20 feb. 2026, 08:31, Social

Incidentul a avut loc în comuna Gura Vadului, satul Perșunari, vineri dimineața, după ce a explodat o butelie, transmite ISU Prahova.

Au fost mobilizate o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Mizil și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești. În sprijin, acționează și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Explozia s-a produs într-un foișor și nu a fost urmată de incendiu.

În urma deflagrației, o femeie în vârstă de aproximativ 45 de ani a suferit arsuri de gradul II și gradul III la nivelul feței și mâinilor.

Victima este conștientă și primește ajutor medical la fața locului.

