PROTEGO – noul program care va revoluționa tratamentul arsurilor în România. Coordonare de la Timișoara

Proiectul PROTEGO (Program de Reziliență și Organizare pentru Tratamentul Eficient al leziunilor generate de arsuri) va defini un cadru unitar de siguranță și calitate aplicabil la nivel național.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara coordonează întregul proiect. Instituția asigură organizarea activităților, facilitarea colaborării între parteneri și integrarea expertizei medicale și academice. Rezultatele vor conduce la standardizare, coerență și aplicare unitară în sistemul public de sănătate.

Consorțiu național extins

PROTEGO reunește instituții medicale și universitare importante din România. Fiecare contribuie în mod egal la construirea standardului național.

Partenerii proiectului sunt: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București.

Pregătirea resursei umane

Un element esențial al proiectului îl reprezintă pregătirea resursei umane. Cele două centre pentru mari arși, de la Timișoara și Târgu Mureș, se află într-un stadiu avansat de implementare. Funcționarea lor la capacitate maximă presupune existența unor echipe medicale instruite la standarde exigente.

PROTEGO include programe de formare și perfecționare continuă. Acestea se dezvoltă atât la nivel național, cât și prin apel la expertiză internațională. Personalul medical implicat în tratarea pacienților cu arsuri va beneficia de cele mai bune practici validate la nivel european și internațional.

Infrastructură și competență profesională

Infrastructura modernă trebuie dublată de competență profesională reală. Obiectivul este clar: standardizare predictibilă și calitate constantă. PROTEGO nu este doar un proiect de colaborare. Este un instrument de construcție sistemică.

Proiectul urmărește creșterea rezilienței sistemului medical. Îmbunătățirea coordonării între unități este prioritară. Se asigură un nivel ridicat și constant de siguranță pentru pacienți, indiferent de locul în care sunt tratați.

Finanțare europeană

Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile. Bugetul total este de 23 de milioane de lei. Ministrul Alexandru Rogobete subliniază importanța investiției în sănătate publică și în siguranța pacienților.

PROTEGO marchează un pas important în consolidarea capacității de răspuns a sistemului medical românesc la situații critice.