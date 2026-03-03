Prima pagină » Social » Ministrul Sănătății anunță că prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete spune că prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani, printr-un program național și prin integrarea Carnetului Prematurului în reglementările naționale.
03 mart. 2026, 12:11, Social

Ministrul Sănătății a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Prematurilor, în cadrul unui demers care vizează îmbunătățirea îngrijirii copiilor născuți prematur.

„Experiența ultimilor ani arată clar că politicile publice devin mai eficiente atunci când sunt construite împreună cu cei care cunosc direct realitatea din teren. Ministerul stabilește cadrul și standardele, iar organizațiile neguvernamentale aduc perspectiva familiilor și experiența practică acumulată în sprijinul prematurilor. Atunci când lucrăm împreună, deciziile sunt mai bine fundamentate, iar rezultatele sunt mai consistente”, susține Alexandru Rogobete.

El spune că pregătește un acord de colaborare care vizează printre altele monitorizarea prematurilor până la vârsta de 5 ani, prin instituirea unui Program Național dedicat și integrarea „Carnetului Prematurului” în reglementările naționale.

De asemenea, fizioterapia neonatală și a stimulării tactile precoce va fi integrată în Terapia Intensivă Neonatală.

Totodată, terapia „Kangaroo Care” va fi inclusă în normele și ghidurile naționale, ceea ce înseamnă „transformarea unei practici validate medical într-un standard național”.

