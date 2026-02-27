Prima pagină » Sănătate » Ministrul Sănătății, la lansarea Registrului Neonatal: „Zona de prevenție nu este acolo unde ar fi putut să fie”

Ministrul Sănătății, la lansarea Registrului Neonatal: „Zona de prevenție nu este acolo unde ar fi putut să fie”

Registrul Național de Screening Neonatal a fost lansat vineri la Cotroceni. Ministrul Rogobete a recunoscut că România are întârzieri grave în prevenție.
Ministrul Sănătății, la lansarea Registrului Neonatal: „Zona de prevenție nu este acolo unde ar fi putut să fie
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
27 feb. 2026, 16:36, Știrile zilei

Ministerul Sănătății a lansat vineri Registrul Național de Screening Neonatal, la Palatul Cotroceni, în cadrul proiectului „România în Lumină”.

Ministrul Alexandru Rogobete a recunoscut că România are întârzieri în acest domeniu. „Zona de screening, zona de prevenție nu este acolo unde ar fi putut să fie”, a declarat el.

Rogobete a adăugat că registrul „deschide calea către digitalizarea sănătății și către o monitorizare completă și atentă încă din primele zile de viață”.

Mirabela Grădinaru despre ideea registrului

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a explicat că registrul s-a născut dintr-o promisiune făcută în urmă cu trei luni, la o întâlnire despre situația copiilor prematuri.

„Am promis că nu vom rămâne doar la nivelul discuțiilor. Iată-ne astăzi aici, după trei luni, cu o soluție concretă”, a spus ea.

Grădinaru a subliniat scopul registrului: „Niciun copil să nu fie pierdut din vedere”, astfel încât „fiecare nou-născut să aibă acces la prevenție, diagnostic, intervenție și tratament adecvat încă din primele zile de viață”.

Rogobete a anunțat că vor urma și alte registre și programe naționale. „Împreună cu profesioniștii din sănătate putem recupera acest timp prețios pentru sănătatea tuturor”, a adăugat ministrul.

