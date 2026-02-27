Prima pagină » Politic » USR critică PSD care nu e de acord cu numirea Roxanei Rizoiu pentru Avocatul Poporului: Au primit ceva la schimb

USR critică PSD care nu e de acord cu numirea Roxanei Rizoiu pentru Avocatul Poporului: Au primit ceva la schimb

Președintele USR, Dominic Fritz, îi arată obrazul lui Sorin Grindeanu, președinte PSD, după ce social-democrații au spus că nu susțin numirea făcută de USR pentru Avocatul Poporului. „Au primit ceva la schimb”, spune Fritz, referindu-se la faptul că USR a votat membrii CCR din partea PSD.
Bărbat din Sibu, reținut după ce a distrus geamurile sediului PNL Deva
Bărbat din Sibu, reținut după ce a distrus geamurile sediului PNL Deva
Fritz despre numirea lui Salvador Caragea, „sinecura” lui Miruță: A mai făcut arestări fix în această companie
Fritz despre numirea lui Salvador Caragea, „sinecura” lui Miruță: A mai făcut arestări fix în această companie
Fritz, despre atacurile lui Grindeanu: Mi se pare o manevră care ar putea să creeze o criză politică
Fritz, despre atacurile lui Grindeanu: Mi se pare o manevră care ar putea să creeze o criză politică
Fritz, răspuns pentru PSD: Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR
Fritz, răspuns pentru PSD: Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR
Fritz, la Sibiu: „Nu mai putem funcționa după răspunsurile din anii 90″
Fritz, la Sibiu: „Nu mai putem funcționa după răspunsurile din anii 90″
Laura Buciu
27 feb. 2026, 17:58, Politic

Dominic Fritz a fost întrebat dacă USR va reveni asupra numirii Roxanei Rizoiu la CCR, numire intens criticată de PSD.

„E același joc al răzgândirii. PSD și-a sumat că va vota propunerea USR pentru Avocatul Poporului, la fel cum noi ne-am asumat să votăm, de exemplu, propunerea PSD la Curtea Constituțională, fără să comentăm, deși cu siguranță am fi avut și noi niște întrebări. Și cred că ține de seriozitatea PSD să se țină de această promisiune și asumare, pentru care deja au primit ceva în schimb. Doamna Rizoiu este extrem de calificată, a fost de două ori agent guvernamental pentru România la CEDO, este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului și poate tocmai de aceea există un anumit scepticism față de ea din partea unora, tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice”, a răspuns Fritz.

Fritz a mai spus că dacă PSD e deranjat de faptul că Rizoiu are o pensie specială, „avem acum pe circuit o lege care să interzică cumulul pensie specială cu salariu și această lege se poate atunci aplica la toată lumea, inclusiv la judecătorii numiți de PSD la CCR, care au și ei pensie specială și salariu și la viitorul Avocat al Poporului, la toată lumea”.

 

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor