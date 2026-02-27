USR critică PSD care nu e de acord cu numirea Roxanei Rizoiu pentru Avocatul Poporului: Au primit ceva la schimb

Dominic Fritz a fost întrebat dacă USR va reveni asupra numirii Roxanei Rizoiu la CCR, numire intens criticată de PSD.

„E același joc al răzgândirii. PSD și-a sumat că va vota propunerea USR pentru Avocatul Poporului, la fel cum noi ne-am asumat să votăm, de exemplu, propunerea PSD la Curtea Constituțională, fără să comentăm, deși cu siguranță am fi avut și noi niște întrebări. Și cred că ține de seriozitatea PSD să se țină de această promisiune și asumare, pentru care deja au primit ceva în schimb. Doamna Rizoiu este extrem de calificată, a fost de două ori agent guvernamental pentru România la CEDO, este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului și poate tocmai de aceea există un anumit scepticism față de ea din partea unora, tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice”, a răspuns Fritz.

Fritz a mai spus că dacă PSD e deranjat de faptul că Rizoiu are o pensie specială, „avem acum pe circuit o lege care să interzică cumulul pensie specială cu salariu și această lege se poate atunci aplica la toată lumea, inclusiv la judecătorii numiți de PSD la CCR, care au și ei pensie specială și salariu și la viitorul Avocat al Poporului, la toată lumea”.