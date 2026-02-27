Prima pagină » Politic » România primește avizul formal OCDE pentru guvernanța publică, un pas important spre aderare

România primește avizul formal OCDE pentru guvernanța publică, un pas important spre aderare

România a primit avizul formal din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un pas important în cadrul procesului de aderare la organizație, potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Justiției.
România primește avizul formal OCDE pentru guvernanța publică, un pas important spre aderare
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
27 feb. 2026, 18:18, Politic

Evaluarea realizată de comitet a vizat cadrul legal, instituțional și de politici publice în domeniul guvernanței publice. Aceasta a analizat evoluțiile din ultimii ani în ceea ce privește consolidarea arhitecturii instituționale, modernizarea instrumentelor de politici publice și întărirea capacității administrative. Procesul a presupus un efort susținut de adaptare și aliniere la standardele și recomandările OCDE.

„Ministerul Justiției a contribuit activ la procesul de evaluare desfășurat în cadrul Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE, demers coordonat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de punct focal național pentru acest Comitet”, se arată în comunicat.

Procesul a fost realizat în colaborare cu mai multe instituții, între care Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe, precum și alte ministere și agenții naționale implicate în reforma administrației publice.

„Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, a facilitat dialogul interinstituțional și cooperarea cu Secretariatul OCDE”, se mai precizează.

Măsurile adoptate

Ministerul Justiției a contribuit la adoptarea unor măsuri concrete pentru implementarea recomandărilor formulate de Comitetul pentru Guvernanță Publică, în vederea alinierii legislației și politicilor naționale la standardele OCDE.

„Aceste măsuri au vizat modernizarea cadrului legislativ și normativ, dezvoltarea instrumentelor de politici publice, precum și consolidarea capacității administrative a autorităților și a cooperării interinstituționale”.

Printre măsurile adoptate se numără:

– consolidarea transparenței și integrității în procesul decizional public prin obligativitatea înregistrării interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și din Parlament cu terți în Registrul Unic pentru Transparența Intereselor/RUTI

– prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și consolidarea integrității în sectorul public prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în sistemul public (pantouflage)

– consolidarea cadrului strategic în domeniul justiției, în vederea creșterii calității și eficienței serviciilor judiciare, asigurarea accesului efectiv la justiție, combaterea corupției și a criminalității, precum și întărirea managementului strategic

Ministerul Justiției precizează că „România rămâne angajată pentru întărirea alinierii la standardele Organizației în domeniul guvernanței publice și va continua să se implice în activitatea Comitetului OCDE pentru Guvernanță Publică pentru promovarea celor mai bune politici în materie”.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor