Ministerul Justiției anunță programul interviurilor pentru candidații înscriși pentru șefia marilor parchete

Ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu, a anunțat lista celor 19 candidați care au fost validați pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT dar și data când aceștia vor susține interviurile în fața comisiei special constituite la nivel de minister.

Luni, 23 februarie 2026: candidații pentru șefia Parchetului General

Așa se face că în data de 23.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Doamna Cristina CHIRIAC

Domnul Bogdan-Ciprian PIRLOG

În data de 23.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Procurorului general al Parchetului de рe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, interviul va fi susținut de următorul candidat:

Domnul Marius I. VOINEAG

Marți, 24 februarie 2026: candidații pentru șefia DNA

În data de 24.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Domnul loan-Viorel CERBU

Domnul Vlad GRIGORESCU

Doamna Tatiana TOADER

În data de 24.02.2026, pentru ocuparea celor 2 funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Doamna Marinela MINCĂ

Domnul Mihai PRUNĂ

Domnul Marius-lonel ŞTEFAN

Miercuri și joi, 25 și 26 februarie 2026: candidații pentru șefia DIICOT

În data de 25.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Doamna loana-Bogdana ALBANI

Doamna Alina ALBU

Doamna Antonia DIACONU

Domnul Codrin-Horaţiu MIRON

Domnul Bogdan-Ciprian PIRLOG

În data de 26.02.2026, pentru ocuparea celor 2 funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:

Doamna Claudia-lonela CURELARU

Domnul Alex-Florin FLORENŢA

Domnul Gill-Julien GRIGORE-IACOBICІ

Domnul Aurel-Cristian LAZÁR

Domnul Mihai-Răzvan NEGULESCU

Ministerul precizează că „timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcţiei de conducere este de maxim 30 de minute, iar timpul dedicat pentru întrebări și răspunsuri este de maxim 1 oră”.

În urma interviurilor susținute, pe 2 aprilie vor fi afișate rezultatele și vor fi trimise pentru aviz consultativ secției de procurori din cadrul CSM.

După avizul secției de procurori, propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, vor fi trimise la președintele Nicușor Dan.