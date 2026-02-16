Ministerul Justiției anunță programul interviurilor pentru candidații înscriși pentru șefia marilor parchete

Ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu, a anunțat lista celor 19 candidați care au fost validați pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT dar și data când aceștia vor susține interviurile în fața comisiei special constituite la nivel de minister.
Așa se face că în data de 23.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:
În data de 23.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Procurorului general al Parchetului de рe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, interviul va fi susținut de următorul candidat:
În data de 24.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:
În data de 24.02.2026, pentru ocuparea celor 2 funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:
În data de 25.02.2026, pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:
În data de 26.02.2026, pentru ocuparea celor 2 funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, interviurile vor fi susținute de următorii candidați:
Ministerul precizează că „timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcţiei de conducere este de maxim 30 de minute, iar timpul dedicat pentru întrebări și răspunsuri este de maxim 1 oră”.
În urma interviurilor susținute, pe 2 aprilie vor fi afișate rezultatele și vor fi trimise pentru aviz consultativ secției de procurori din cadrul CSM.
După avizul secției de procurori, propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, vor fi trimise la președintele Nicușor Dan.