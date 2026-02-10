Prima pagină » Politic » Primar din județul Botoșani, trimis în judecată pentru luare de mită

Primarul comunei Drăgușeni din județul Botoșani a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită. Acesta ar fi primit 90.000 de lei de la o firmă cu care primăria avea mai multe contracte.
10 feb. 2026, 10:59, Politic

Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Nechita Eugen, primar al comunei Drăgușeni, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale).

În rechizitoriu se arată că, în perioada octombrie 2024-februarie 2025, acesta ar fi pretins cu titlu de mită de la administratorul unei societăți comerciale (martor în cauză) suma totală de 200.000 lei, din care ar fi primit efectiv, în trei tranșe, suma de 90.000 lei.

Primarul ar fi încheiat, în perioada 2023 – 2024, cu firma mai multe contracte de achiziții publice având ca obiect modernizarea unor drumuri, refacerea unui pod, construirea și dotarea unui centru de zi pentru copii, precum și construirea și operaționalizarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, în valoare totală de 17.332.556 lei.

Sumele de bani au fost pretinse și primite de inculpat în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu referitoare la executarea contractelor sus-menționate, cum ar fi: aprobarea situațiilor de lucrări, verificarea conformității lucrărilor executate și aprobarea
efectuării plăților.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoșani.

