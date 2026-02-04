Medic recidivist. Condamnat la închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a luat din nou bani de la pacienți

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, procurorii și polițiștii au făcut marți o percheziție domiciliară la un cabinet medical de pe raza municipiului Sebeș.

Ancheta vizează un medic primar de expertiză medicală în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă.

În perioada 26-28 ianuarie 2026, medicul care are printre atribuții efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate a primit de la șase persoane sume cuprinse între 100 și 600 de euro în legătură cu îndeplinirea acestor atribuții de serviciu.

Procurorul a dispus reţinerea suspectului pentru 24 ore.

Suspectul a mai fost condamnat anterior pentru săvârșirea unor fapte similare. În 6 februarie 2025 s-a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei între procuror şi medic cu privire la condamnarea pentru comiterea infracțiunii de luare de mită la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni , sancțiune care a rămas definitivă la data de 13 ianuarie 2026.