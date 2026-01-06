Prima pagină » Social » O familie cu doi copii din Alba a rămas blocată în mașină din cauza nămeților

O familie cu doi copii din Alba a rămas blocată în mașină din cauza nămeților

O familie cu doi copii din județul Alba a rămas blocată, marți, în mașină din cauza nămeților, în zona Poarta Raiului, pe drumul dintre stațiunea turistică Șureanu și localitatea Șugag.
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților și termenul CCR în aceeași zi cu contestația numirii la CCR
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților și termenul CCR în aceeași zi cu contestația numirii la CCR
Ce spune Nicușor Dan despre demersul unor parlamentari privind suspendarea sa din funcție: „total neserios”
Ce spune Nicușor Dan despre demersul unor parlamentari privind suspendarea sa din funcție: „total neserios”
Nicușor Dan, despre garanțiile de securitate ale Ucrainei: O dovadă că există un parteneriat transatlantic. România, parte a pilonului naval
Nicușor Dan, despre garanțiile de securitate ale Ucrainei: O dovadă că există un parteneriat transatlantic. România, parte a pilonului naval
Nicușor Dan spune când vor avea loc consultările cu magistrații și referendum intern, după dezvăluirile Recorder despre justiție
Nicușor Dan spune când vor avea loc consultările cu magistrații și referendum intern, după dezvăluirile Recorder despre justiție
Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției de Voință”: România nu va trimite trupe în Ucraina
Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției de Voință”: România nu va trimite trupe în Ucraina
Daiana Rob
06 ian. 2026, 21:02, Social

„Astăzi, în jurul orei 16:50, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a fost sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un autoturism a rămas împotmolit în zăpadă în comuna Șugag, zona Poarta Raiului, pe drumul dintre stațiunea turistică Șureanu și localitatea Șugag.

Apelantul a precizat că în autoturism se aflau și doi minori, în vârstă de 6 și 2 ani, situație care impunea o intervenție rapidă”, se arată în informarea transmisă, marți, de IJJ Alba.

Jandarmii montani din Șugag au intervenit la fața locului cu lopețile, acordând sprijin familiei aflate în dificultate.

În urma intervenției, mașina a fost din nou pusă în mișcare, iar familia a pornit la drum în siguranță. Nu a fost necesară acordarea îngrijirilor medicale.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba le recomandă tuturor șoferilor care se deplasează în zonele montane să își echipeze corespunzător autovehiculele și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile meteo și de drum.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor