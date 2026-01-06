O familie cu doi copii din Alba a rămas blocată în mașină din cauza nămeților

„Astăzi, în jurul orei 16:50, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a fost sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un autoturism a rămas împotmolit în zăpadă în comuna Șugag, zona Poarta Raiului, pe drumul dintre stațiunea turistică Șureanu și localitatea Șugag.

Apelantul a precizat că în autoturism se aflau și doi minori, în vârstă de 6 și 2 ani, situație care impunea o intervenție rapidă”, se arată în informarea transmisă, marți, de IJJ Alba.

Jandarmii montani din Șugag au intervenit la fața locului cu lopețile, acordând sprijin familiei aflate în dificultate.

În urma intervenției, mașina a fost din nou pusă în mișcare, iar familia a pornit la drum în siguranță. Nu a fost necesară acordarea îngrijirilor medicale.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba le recomandă tuturor șoferilor care se deplasează în zonele montane să își echipeze corespunzător autovehiculele și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile meteo și de drum.