Prima pagină » Social » O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat în județul Cluj

O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat în județul Cluj

O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat, duminică, ieșind de pe carosabil. Incidentul s-a petrecut în localitatea Sâncraiu, din județul Cluj. Jandarmii montani au intervenit.
Apel neobișnuit la 112. Jandarmii au scos o bufniță din apartamentul unor botoșăneni
Apel neobișnuit la 112. Jandarmii au scos o bufniță din apartamentul unor botoșăneni
Directorul CNAIR: lucrările pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu a autostrăzii Sibiu–Pitești continuă fără întrerupere
Directorul CNAIR: lucrările pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu a autostrăzii Sibiu–Pitești continuă fără întrerupere
Jaf într-un magazin de telefonie mobilă din Videle. Cum au reușit indivizii să se facă nevăzuți cu telefoane în valoare de 20.000 de lei?
Jaf într-un magazin de telefonie mobilă din Videle. Cum au reușit indivizii să se facă nevăzuți cu telefoane în valoare de 20.000 de lei?
Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți într-o școală
Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți într-o școală
26 de migranți, ascunși într-un TIR, descoperiți de polițiștii de frontieră din Calafat
26 de migranți, ascunși într-un TIR, descoperiți de polițiștii de frontieră din Calafat
Daiana Rob
11 ian. 2026, 12:44, Social

„Duminică dimineața, pe timpul misiunii de patrulare, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Călățele-Fântânele au acordat sprijin unei familii cu doi copii. Autoturismul în care se aflau derapase, ieșind de pe partea carosabilă la ieșirea din localitatea Sâncraiu din județul Cluj”, se arată în informarea transmisă de Jandarmeria Cluj.

Jandarmii reamintesc că șoferii trebuie să aibă mașinile echipate corespunzător pentru condițiile grele de iarnă (tracțiune 4×4, anvelope de iarnă, lanțuri, nisip, lopată).

Aceștia îndeamnă șoferii să folosească numai drumurile deschise circulației, traseele marcate. De asemenea, jandarmii le recomandă șoferilor să urmărească marcajele de pe traseu și să nu le deterioreze.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Povestea și istoria de 100 de ani a dinastiei Pahlavi. „Prințul Persiei” este cerut la conducerea Iranului de către protestari. Cum arată succesiunea
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor