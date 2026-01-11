O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat în județul Cluj

„Duminică dimineața, pe timpul misiunii de patrulare, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Călățele-Fântânele au acordat sprijin unei familii cu doi copii. Autoturismul în care se aflau derapase, ieșind de pe partea carosabilă la ieșirea din localitatea Sâncraiu din județul Cluj”, se arată în informarea transmisă de Jandarmeria Cluj.

Jandarmii reamintesc că șoferii trebuie să aibă mașinile echipate corespunzător pentru condițiile grele de iarnă (tracțiune 4×4, anvelope de iarnă, lanțuri, nisip, lopată).

Aceștia îndeamnă șoferii să folosească numai drumurile deschise circulației, traseele marcate. De asemenea, jandarmii le recomandă șoferilor să urmărească marcajele de pe traseu și să nu le deterioreze.