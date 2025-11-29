Momentul demn de un film în care o fată cu autism a fost salvată în ultima secundă din fața trenului, în Cluj / Jandarm: „Nu aveam timp de calcule”

Granița dintre viață și moarte este, uneori, de doar o secundă. Fracțiuni de secundă sunt suficiente pentru ca lucrurile să devină iremediabil o tragedie fără seamăn.

Vineri seara, o familie din Apahida (Cluj) a sunat la 112, în încercarea disperată de a-și recupera fiica de 19 ani, diagnosticată cu autism și care avea și antecedente suicidare, dispărută de acasă.

Ce a urmat e demn de scenariul unui film.

Un dispozitiv de jandarmi a Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Cicio-Pop” a fost imediat constituit și a început căutarea fetei, potrivit unui comunicat emis de Jandarmerie.

Grupul s-a împărțit pe echipe care au început căutările pe zone.

Ghemuită pe o saltea, în fața trenului

Doi dintre jandarmi au decis să caute în zona liniilor de cale ferată ale magistralei CFR care trece prin Apahida.

Unul dintre aceștia observă ceva ce ar fi putut fi silueta unui om, dar silueta era foarte aproape de calea ferată, iar de ea se apropia un tren.

Pe măsură ce se apropiau de siluetă, jandarmii realizau că aceasta era chiar fata pe care o căutau și căreia părea să nu-i pese (sau să nu conștientizeze) că se află într-un pericol iminent, în fața unui tren care se apropia cu viteză de ea. Fata era ghemuită pe o saltea.

„Nu aveam timp de calcule”

Jandarmii au alergat spre fată, fără să-și piardă cumpătul.

„Nu reacționa deloc, iar trenul era deja în punctul de frânare. Nu aveam timp de calcule”, a povestit unul dintre jandarmi.

Au tras fata de pe șina de tren cu o secundă înainte ca acesta să treacă peste ea.

Cei prezenți au povestit că vâjâitul metalic și presiunea aerului au lovit exact în momentul în care fata fusese luată de pe șine.

„O secundă era prea târziu”

„Dacă mai întârziau o secundă, era prea târziu. Dacă mai întârziau o secundă, se întâmpla nenorocirea”, a povestit un localnic pentru presa locală.

În comunicatul emis de Gruparea Mobilă de Jandarmi din Cluj era specificat și faptul că fata a plecat de acasă în jurul orei 18.30, că a sunat acasă după ce a dispărut și că scurta convorbire telefonică dintre fată și familie care a urmat după plecarea ei s-a întrerupt brusc cu sunetele de durere ale fetei, aflate pe un deal din apropiere.

După ce au luat fata de pe calea ferată, jandarmii au chemat echipajele medicale pentru a o prelua.

Aflată într-o „vizibilă stare de ebrietate” (potrivit comunicatului), fata a fost dusă la spital pentru îngrijiri.

În privința jandarmilor, eroii absoluți ai intervenției, aceștia au comentat cu modestie: „Asta facem. Dacă cineva e în pericol, intervenim”.