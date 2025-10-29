Jandarmerie: 30-40 de persoane care nu aparțin mediului sindicalist la protestul din Piața Victoriei

„În zona exterioară desfășurării adunării publice au fost identificate 30-40 de persoane care nu aparțin mediului sindicalist și a căror participare la manifestație nu a fost acceptată de către organizator”, a transmis Jandarmeria.

Persoane rămân în atenția forțelor de ordine, pentru prevenirea oricăror incidente de natură să afecteze bună desfășurare a manifestației.

Jandarmeria recomandă tuturor participanților la adunarea publică să se adreseze forțelor de ordine dacă observă persoane care au intenția de a tulbura caracterul pașnic al manifestației.

În Piața Victoriei are loc un protest cu mii de mebrii ai principalelor federații sindicale din țară față de problemele sociale și economice din România.