Bărbat cu cuțit și unealtă multifuncțională, prins de jandarmi lângă protestul din Piața Victoriei

În timpul misiunii de asigurare a măsurilor de siguranță la protestul organizat în Piața Victoriei, jandarmii din cadrul Jandarmeriei Capitalei au interceptat, în apropierea zonei de desfășurare, mai multe persoane care nu făceau parte dintre participanții autorizați ai adunării publice.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, persoanele respective aveau asupra lor pancarte și intenționau să participe la manifestație, deși nu erau membri de sindicat.

În urma controlului corporal preventiv, asupra unuia dintre bărbați au fost găsite obiecte interzise la o adunare publică – un cuțit tip briceag și o unealtă multifuncțională cu lamă.

Bărbatul a fost condus la secția de poliție pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale.

Autoritățile reamintesc că legea interzice participarea la adunările publice a persoanelor care dețin arme, materiale explozive, substanțe iritant-lacrimogene sau alte obiecte ce pot fi folosite în acțiuni violente.

Jandarmeria Capitalei face apel către toți participanții la protest să manifeste calm, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să contribuie la desfășurarea în siguranță a evenimentului.