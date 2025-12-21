Australia ține duminică un minut de reculegere după atacul de la Bondi Beach

Australienii sunt îndemnați să aprindă lumânări și să respecte un minut de reculegere duminică, la o săptămână după atacul antisemit comis pe plaja Bondi din Sydney.

Apelul vine după uciderea a 15 persoane care participau la o sărbătoare evreiască, potrivit AFP.

Atacul a avut loc duminica trecută, în timpul unei adunări dedicate sărbătorii Hanuka. Cei doi autori sunt Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, cetățean indian stabilit în Australia din 1998, și fiul său, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, născut în Australia.

Aceștia doi au deschis focul asupra participanților aflați pe plajă.

Autoritățile susțin că atacul a avut legătură cu ideologia grupării jihadiste Statul Islamic.

Tatăl a murit la fața locului, după ce a fost împușcat, iar fiul se află în stare gravă în spital, sub pază strictă. Naveed Akram a fost pus sub acuzare pentru terorism și pentru 15 crime.

La o săptămână exact după primul apel de urgență, la ora 18:47, locuitorii din Australia vor păstra un minut de reculegere la nivel național.

Momentul este dedicat reflecției asupra „luminii împotriva întunericului”.

Cetățenii sunt invitați să aprindă o lumânare la fereastră în memoria victimelor și ca semn de sprijin pentru comunitatea evreiască, a anunțat sâmbătă premierul Anthony Albanese.

Vor fi „şaizeci de secunde departe de zgomotul cotidianului, dedicate celor 15 australieni care ar fi trebuit să fie printre noi astăzi”, a declarat premierul.

Duminică, steagurile au fost coborâte în bernă în toată țara, inclusiv pe celebrul pod din portul Sydney. Deasupra plajei Bondi a zburat un avion de mici dimensiuni.

Pe avionul acesta era afișat un mesaj de solidaritate pentru „comunitatea noastră evreiască”.

Omagii au avut loc și în zilele precedente. Vineri, sute de surferi și înotători s-au strâns pe plajă și au format un cerc mare în apă. Sâmbătă, salvamarii au ținut trei minute de reculegere.

Anthony Albanese a anunțat că a cerut un audit al activității poliției și serviciilor de informații.

Guvernul va analiza dacă instituțiile statului au cele necesare „pentru a proteja australienii în urma teribilului atentat terorist antisemit de pe plaja Bondi”, a transmis el într-un comunicat.

„Atrocitatea inspirată de Statul Islamic (SI) de duminica trecută arată evoluţia rapidă a contextului de securitate din ţara noastră. Agenţiile noastre de securitate trebuie să fie în măsură să răspundă la aceasta în cel mai bun mod posibil.”, a declarat el.

Autoritățile au confirmat că Naveed Akram a fost audiat de serviciile secrete în 2019, din cauza unor suspiciuni de radicalizare, însă nu a fost considerat o amenințare la acel moment.

Tatăl său fusese și el verificat, dar a obținut ulterior un permis care îi dădea voie să dețină șase arme de foc.

În urma atacului, guvernul australian a anunțat măsuri mai stricte împotriva extremismului și modificări ale legislației privind armele la purtător.

Tragedia a determinat, de asemenea, o reevaluare a politicilor de combatere a antisemitismului și a modului în care statul protejează comunitatea evreiască.