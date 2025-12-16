Prima pagină » Știrile zilei » Poliția australiană susține că atacul de pe plaja Bondi a fost motivat de ideologia Statului Islamic

Krissy Barret, comisarul Poliției Federale Australiene, a anunțat marți că atacul de duminică, de pe plaja Bondi, prin care și-au pierdut viața 15 persoane a fost inspirat de gruparea teroristă a Statului Islamic, relatează Associated Press.
Sursa: Hepta
Radu Mocanu
16 dec. 2025, 09:06, Știri externe

Autoritățile australiene au confirmat pentru prima dată că atacul de la Bondi Beach a avut o motivație extremistă, întrucât Naveed Akram, unul dintre atacatori, era suspectat de legături cu gruparea teroristă.

Suspecții sunt un tată și fiu, în vârstă de 50 și 24 de ani, tatăl fiind ucis de forțele de ordine, în timp ce fiul său se află internat în spital. 

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că evaluarea autorităților se bazează pe probe clare, inclusiv steaguri ale organizației Stat Islamic găsite în vehiculul confiscat de la fața locului. De asemenea, autoritățile au anunțat și găsirea de materiale explozive improvizate în vehicul. 

De asemenea, în urma demersurilor autorităților, s-a aflat că cei doi au călători în Filipine în luna noimebrie, autoritățile cercetând în continuare motivul și traseul călătoriei. 

În urma atacului de duminică, 15 persoane și-au pierdut viața și alte 25 sunt internate în spital, dintre care 10 la terapie intensivă.

Victimele aveau vârste cuprinse între 10 și 87 de ani și participau la un eveniment de Hanukkah. 

Pe fondul atacului, autoritățile atât la nivel federal, cât și la nivel statal au anunțat intenția de a înăspri condițiile pentru deținere a armelor.  

 

