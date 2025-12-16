Atacul armat de la Bondi Beach: Presupusul atacator se trezește din comă, în timp ce Australia deplânge victimele tragediei

Australia rămâne în stare de șoc după atacul armat de la Bondi Beach, soldat cu 16 morți în timpul unei celebrări evreiești de Hanukkah, relatează Daily Mail.

În timp ce pe faleză apar tot mai multe memoriale, poliția anunță că pregătesc acuzații după ce unul dintre presupuşii atacatori a ieșit din comă.

Atac în timpul unei celebrări de Hanukkah

Autoritățile spun că atacul a avut loc duminică, pe o pasarelă care leagă Campbell Parade de Bondi Pavilion.

Potrivit poliției, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, și tatăl său, Sajid Akram, de 50 de ani, ar fi deschis focul asupra unei mulțimi adunate într-un spațiu public.

Evenimentul marca sărbătoarea evreiască Hanukkah și atrăsese numeroase familii și copii în populara zonă de pe litoral.

Martorii au relatat scene de panică, oamenii fugind pentru a se adăposti în timp ce se auzeau focuri de armă.

Suspectul se trezește, ancheta continuă

Poliția din New South Wales a confirmat marți că Naveed Akram și-a recăpătat cunoștința după ce a fost împușcat de forțele de ordine.

Acesta rămâne internat în spital, sub paza poliției, și este așteptat să supraviețuiască rănilor.

Anchetatorii pregătesc formularea acuzațiilor, însă detaliile oficiale nu au fost încă făcute publice.

Tatăl său, Sajid Akram, posesor legal de arme de foc, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului.

Victime, memoriale și furie publică

Bilanțul confirmat al victimelor a ajuns la 16, incidentul devenind al doilea cel mai grav atac armat din istoria Australiei.

Nouă dintre victime au fost identificate oficial, printre ele aflându-se și Matilda, o fetiță de doar 10 ani.

La 24 de ore după atac, mii de persoane s-au adunat la un memorial organizat la Bondi Beach.

Ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, a fost huiduit de participanți, pe fondul durerii și furiei exprimate de mulțime.

Apeluri pentru recunoașterea unui act de curaj

Atenția publică s-a îndreptat și asupra lui Ahmed al Ahmed, care a intervenit în timpul atacului.

Martorii spun că acesta a reușit să smulgă arma din mâinile lui Sajid Akram, posibil prevenind pierderi suplimentare de vieți omenești.

O petiție online prin care se cere acordarea Crucii de Valoare a Australiei a strâns aproape 10.000 de semnături.

Distincția este cea mai înaltă decorație pentru curaj din Australia și a fost acordată doar de cinci ori din 1975.

Poliția afirmă că ancheta este în desfășurare.