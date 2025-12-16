Bucureștenii, tot mai simandicoși în alegerea alimentelor. O analiză arată ce produse ar putea fi cele mai consumate în 2026 

Nutriția funcțională devine rutină zilnică

În 2026, alimentația își consolidează rolul de instrument de self-care. Consumatorii români nu mai caută doar sațietate, ci soluții care să contribuie activ la starea de bine, energie, digestie și prevenție. Subiecte precum gut health, skin food și nutriție funcțională ies din zona de nișă și devin parte din consumul curent, influențate de social media și de integrarea acestor concepte în discursul despre sănătate și lifestyle.

Datele Sezamo indică un interes în creștere cu 60% față de anul precedent pentru superfoods precum chia, spirulina, kale și afine, dar și pentru produse ready-to-eat cu profil nutrițional îmbunătățit.

Segmentul băuturilor probiotice continuă să se dezvolte, cu o creștere de 55% anul acesta, iar trendul „protein-everything” se extinde dincolo de zona de fitness către lactate, deserturi, paste fresh, produse plant-based și preparate gata de consum, precum MIIL Desert de brânză cu conținut ridicat de proteine, Olympus High Protein, produse Bfree și multe altele. În paralel, produsele cu conținut de colagen câștigă teren, susținute de interesul pentru anti-aging și conceptul de „beauty from within”.

Smart Value: în 2026, cresc brandurile proprii

În 2026, brandurile proprii devin unul dintre cei mai importanți piloni ai pieței alimentare. După o perioadă marcată de inflație, creșteri de prețuri și volatilitate economică, consumatorii români își construiesc coșul de cumpărături într-un mod mult mai calculat.

Această schimbare este deja vizibilă în comportamentul de consum: în 2025, interesul românilor pentru produsele private label de la Sezamo a crescut cu aproximativ 5% față de anul anterior. Pentru 2026, estimările indică o accelerare semnificativă, cu o dublare a interesului pentru brandurile proprii, susținută de cererea pentru produse cu etichete curate, rețete simple și standarde clare de calitate.

Sezamo reflectă această evoluție prin dezvoltarea unui portofoliu solid de branduri proprii, care include în prezent 11 mărci private și aproape 400 de produse, acoperind categorii-cheie precum lactate, deserturi, carne și pește. Capacitatea de a controla sortimentul, de a adapta rapid oferta și de a menține prețuri competitive devine astfel un avantaj strategic într-o piață tot mai orientată către valoare, predictibilitate și calitate constantă.

„În 2026, brandurile private vor avea un rol central în modul în care românii iau decizii de cumpărare, motiv pentru care vom extinde sortimentul cu produse noi, la prețuri corecte și aceeași calitate cu care ne-am obișnuit clienții”, afirmă Michael Kaiser, director comercial Sezamo.

Convenience Premium: anul viitor, ready-to-eat devine categorie strategică

În 2026, comoditatea nu mai este asociată cu soluții rapide de compromis, ci cu produse bine gândite, curate și de calitate. Categoria ready-to-eat și ready-to-cook intră într-o nouă etapă de maturitate, pe fondul urbanizării accelerate și a lipsei de timp, dar și al așteptărilor tot mai ridicate privind gustul și ingredientele.

Datele retailerului arată că produsele gata de consum sunt integrate tot mai des în comenzile recurente, iar în prezent, aproximativ 4 din 10 coșuri includ cel puțin un produs ready-to-eat sau ready-to-cook. Interesul se concentrează în special pe preparate proaspete, realizate zilnic, precum supe, paste fresh, bowl-uri nutritive sau deserturi gata de servit, care pot fi consumate imediat sau cu o minimă intervenție.

Această evoluție reflectă o schimbare clară de comportament: mesele nu mai sunt împărțite strict între „gătit acasă” și „comandat”, ci se află într-o zonă de mijloc, în care consumatorii aleg soluții curate, rapide și predictibile. În 2026, această categorie este așteptată să continue să crească și să devină un pilon important al coșului urban, în special în București și Ilfov.

De la hype la selecție curatoriată de fructe exotice

Social media continuă să joace un rol esențial în formarea preferințelor alimentare în 2026, estetica în farfurie rămâne un criteriu de achiziție, iar preparatele cu impact vizual continuă să genereze interes și inspirație culinară.

Gusturile globale rămân un motor important de inspirație, cu un interes crescut pentru arome asiatice, influențe mediteraneene și latino, dar și pentru fructe exotice care devin alternative premium la cele tradiționale.

Retailerul a intuit trendul și a început dezvoltarea subcategoriei fructe by-air încă de anul acesta, iar rezultatele au apărut rapid: creștere de peste 100%, în special pentru produse precum mango ataulfo, lychee, rambutan, pitahaya sau durian.

Inteligența artificială intră în rutina de cumpărături

Tehnologia devine un aliat tot mai important în organizarea meselor și a cumpărăturilor alimentare. În 2026, inteligența artificială este utilizată tot mai frecvent pentru generarea de idei culinare, personalizarea listelor de cumpărături și adaptarea meniurilor la nevoile reale ale fiecărei familii.

Pentru comerțul alimentar online, AI nu este doar un instrument de eficientizare, ci un element-cheie în construirea unei experiențe relevante. Capacitatea de a personaliza recomandările, de a anticipa nevoile clienților și de a optimiza procesele logistice transformă cumpărăturile alimentare într-un proces mai rapid, mai precis și mai adaptat stilului de viață urban.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m2 situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.

Analiza creată de supermarketul online Sezamo se bazează pe evoluțiile internaționale, pe date locale și pe observațiile directe rezultate din comportamentul de cumpărare al clienților din București și Ilfov.