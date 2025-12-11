Patru alimente care agravează răceala și gripa

Experții au declarat la Fox News Digital ce alimente agravează simptomele răcelii și gripei și ce ar trebui să consumi în locul lor pentru recuperare rapidă.

Pe măsură ce sezonul gripal intră în plină desfășurare, multe persoane caută modalități de a rămâne sănătoase și de a-și proteja sistemul imunitar. Între consumul de citrice și legume proaspete, merită să construiți un sistem imunitar sănătos pentru protecție împotriva germenilor.

Alimentele picante irită gâtul

Deși ardeiul iute are proprietăți antiinflamatorii, poate agrava iritația gâtului și tusea, pe lângă simptomele gastrointestinale, a spus dr. Michael Ednie, medic și dietetician.

„Capsaicina poate declanșa decongestionarea nazală temporară, oferind ameliorarea simptomelor de congestie. Decizia de a consuma alimente picante în timpul unei răceli trebuie să fie individualizată”, a spus Ednie.

Will Bulsiewicz, gastroenterolog, a afirmat că alimentele picante „sunt o sabie cu două tăișuri”. Acestea pot deschide temporar căile nazale, dar pot irita și gâtul inflamat și pot provoca reflux și greață, a spus el.

Alcoolul slăbește imunitatea

Alcoolul afectează sistemul imunitar prin mai multe mecanisme, inclusiv prin întreruperea comunicării între celulele imunitare și deteriorarea barierei intestinale. Alcoolul agravează, de asemenea, deshidratarea și dezechilibrele electrolitice.

„Alcoolul reprezintă o triplă amenințare — suprimă celulele imunitare, deshidratează organismul și perturbă bariera intestinală. O singură băutură poate afecta somnul”, a spus Bulsiewicz.

Alimentele grase încetinesc digestia

Alimentele prăjite și grase „încetinesc golirea gastrică, declanșează hipersensibilitate viscerală și favorizează inflamația intestinală”, a spus Ednie. „Toate aceste mecanisme pot agrava greața, balonarea și diareea la o persoană care este deja bolnavă”.

Băuturile zaharoase slăbesc răspunsul imunitar

Cu excepția băuturilor bogate în electroliți, băuturile zaharoase ar trebui excluse din dietă când ești bolnav. Băuturile zaharoase pot slăbi răspunsul imunitar și pot crește inflamația, ceea ce încetinește recuperarea.

Ce să consumi când ești bolnav

Jessica Mack, expertă în wellness din New York, recomandă alimente „blânde, hidratante și care susțin funcția imunitară”: supe calde, ceaiuri din plante, băuturi bogate în electroliți, cereale simple precum fulgi de ovăz sau orez, banane, compot de mere, fructe de pădure, citrice, legume cu frunze verzi și proteine vegetale slabe.