Cinci alimente pe care nu ar trebui să le mai mănânci după 50 de ani

Alimentele de evitat după 50 ani includ prăjelile, băuturile îndulcite și alcoolul, care cresc riscul bolilor cardiovasculare și al demenței.

Specialiștii atrag atenția că nevoile nutriționale se schimbă odată cu vârsta.

Alimentele după 50 ani trebuie alese cu grijă pentru a susține sănătatea inimii și creierului.

Corpul îmbătrânește în etape, nu uniform, iar vârsta de 50 marchează tranziții importante.

Alimente de evitat după 50 de ani: prăjelile

Specialiștii atrag atenția că alimentele de evitat după 50 ani trebuie eliminate treptat din dietă.

Alimentele prăjite cresc colesterolul și inflamația. Consumul regulat mărește riscul de accident vascular cerebral, potrivit eatingwell.com. Hipertensiunea și creșterea în greutate devin factori de risc majori după această vârstă.

Băuturile îndulcite cu zahăr

Băuturile îndulcite cu zahăr constituie principala sursă de zahăr adăugat. Două treimi dintre adulți consumă zilnic astfel de produse. Cercetările arată un risc cu 43% mai mare de demență la cei cu consum ridicat de zahăr.

Alimentele sărate

Alimentele sărate provin din produse ultra-procesate precum supele la conservă și carnea procesată. Majoritatea adulților depășesc cu peste 1.000 mg limita zilnică de sodiu de 2.300 mg. Hipertensiunea la vârsta mijlocie este legată de declinul cognitiv ulterior.

Pâinea rafinată

Pâinea rafinată provoacă creșteri bruște ale glicemiei. Carbohidrații rafinați cu fibre reduse cresc riscul de rezistență la insulină. Specialiștii recomandă pâine integrală cu minimum patru grame fibre pe felie.

Alcoolul

Alcoolul se metabolizează mai greu după 50 ani. Chiar un pahar zilnic reduce materia cenușie din creier. Consumul excesiv afectează absorbția calciului, crescând riscul de osteoporoză. Multe femei în postmenopauză slăbesc mai ușor când elimină paharul cu vin seara.

Ce să consumi în schimb

Nutriționiștii sfătuiesc consumul de fructe și legume colorate, proteine slabe și fasole. Nucile sunt bogate în nutrienți care susțin îmbătrânirea. Microbiomul intestinal joacă rol cheie în menținarea sănătății la vârste înaintate.