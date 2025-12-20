Un medic dezvăluie secretul pentru mesele de sărbători. Ce este mai important decât renunțarea la anumite mâncăruri

Mesele de sărbători obișnuiesc să fie mai diversificate, iar unii oameni se pot confrunta cu disconfort dacă aceștia consumă mâncăruri mai bogate.

Dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI și consilier de dezvoltare personală, vine cu o serie de recomandări pentru sărbători liniștite, făcând câteva alegeri inteligente.

Aceasta subliniază că pentru a nu apărea disconfort după mesele bogate de sărbători, secretul stă secretul stă în moderație, nu în restricții severe.

„Preparatele tradiționale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricții drastice, atât timp cât sunt savurate în cantități moderate. Echilibrul este mai important decât excluderea anumitor alimente”, a declarat medicul, în cadrul unei postări a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) pe Facebook.

Medicul oferă și câteva recomandări pentru menținerea acestui echilibru. În primul rând, este important să se păstreze ritmul meselor. și să se respecte programul cu trei mese principale pe zi (mic dejun, prânz, cină). „Porțiile mai mici și mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai ușor și astfel să evitați senzația de disconfort”, subliniază dr. Andreea Ștefănescu.

În al doilea rând, ordinea în care consumăm felurile de mâncare contează. Se recomandă începerea mesei cu alimente ușoare, iar friptura sau sarmalele să fie asociate cu salate și murături, pentru un echilibru.

Desertul este permis a fi consumat, la distanță de mesele principale, însă în porții mici. Hidratarea este importantă. „Nu uitați de apă și ceaiuri neîndulcite pentru a sprijini digestia”, mai spune medicul.

În cele din urmă, chiar dacă sărbătorile reprezintă și o mică pauză de la agitația zilnică, oamenii nu trebuie să uite să facă mișcare în această perioadă. „Plimbările în aer liber, jocurile sau activitățile ușoare, împreună cu familia, contribuie la menținerea stării de bine”, mai explică Dr. Andreea Ștefănescu.