Rareș Bogdan critică luptele interne din PNL și cere o schimbare de viziune economică pentru România

Rareș Bogdan, membru al Parlamentului European, a fost invitat la Antena 3 CNN, unde a susținut că disputele interne din Partidul Național Liberal riscă să distragă atenția de la adevăratele mize pentru România.

Europarlamentarul a respins etichetele de „puciști” folosite în spațiul public pentru a descrie anumite grupuri critice din partid, afirmând că preocuparea sa principală este direcția strategică a României, nu luptele interne.

„Eu vă spun un singur lucru. Eu cred că sunt oportunități pentru România.

Cred că filozofia bazată pe tăieri, pe impozitări, pe supraimpozitări, pe biruri puse către micile companii este greșită. Cred că România are o șansă istorică, pentru că este poziționată foarte bine, pentru că este o țară profund pro-occidentală, pro-americană, să aducă business mult în România, care să aducă bani la bugetul României și să nu ne uităm ca și contabilii cu mânecuțe doar la chestiunile pe care le putem tăia și să ne uităm mai atent.

Sigur, trebuie flexibilizat statul, trebuie făcută puțină ordine în companiile unde încasează oameni bani, fără a face lucruri extraordinare, foarte bune. Dar trebuie făcută reforma administrativă reală, dar nu văd că se mai vorbește de ea.”

Critici la adresa disputelor din PNL

Rareș Bogdan a declarat că există persoane care îl contestă pe Ilie Bolojan, deși acestea au susținut anterior strategii electorale care au dus PNL la rezultate slabe.

„Nu distrugi partidul, dar trebuie să înțelegem ce a funcționat și ce nu”, a spus acesta.

El a subliniat că voturile de încredere din forurile interne au fost „covârșitoare” și a respins ideea unei schimbări iminente la vârful partidului.

Viziune economică: investiții, nu austeritate

Europarlamentarul a criticat filosofia bazată exclusiv pe tăieri bugetare, impozitări și presiune fiscală asupra micilor companii.

În opinia sa, România are „o șansă istorică” de a deveni un hub investițional regional, datorită poziționării geopolitice și orientării pro-occidentale.

Rareș Bogdan a invocat exemple din Ungaria și Cehia, unde fonduri majore de investiții au atras miliarde de euro, întrebând retoric de ce România nu reușește să valorifice aceleași oportunități.

„Să văd că vin investiții, să văd că deschidem piesele pe energie, pe metale rare, pe resurse. Să văd că, de exemplu, fondul Mubadala, care pe data de 30 decembrie era la Budapesta și acolo la Praga și a adus investiții de 7 miliarde, respectiv de 11 miliarde în cele două țări, mă întreb de ce nu a fost și în România? De ce România nu înțelege că sunt bani în pietre?”

Reforma statului și mesajul politic

El a susținut necesitatea unei reforme administrative reale, dar a atras atenția că subiectul a dispărut din agenda publică.

De asemenea, a afirmat că a militat în ședințele de coaliție împotriva majorării impozitelor pe dividende și a restrângerii pragurilor pentru microîntreprinderi, măsuri pe care le consideră dăunătoare economiei.

„Eu încerc să atrag atenția că România trebuie să schimbe filozofia. Avem toate atuurile ca să oprești extremismul, ca să aduci România acasă din sudul Spaniei, din Grecia, din Cipru, unde deja câștigă destul de puțin. Nu sunt venituri foarte mari. Trebuie să crești nivelul de trai în România”, a concluzionat Rareș Bogdan.