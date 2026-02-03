Prima pagină » Politic » Rareș Bogdan: Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește

Rareș Bogdan: Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește

Rareș Bogdan a declarat, marți seară, că cine vrea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan „greșește”, deoarece premierul are o cotă de încredere de 6-7% peste partid. Totuși, liderul PNL i-a cerut acestuia să schimbe „stilul și optica” guvernării și să nu mai ceară voturi de reconfirmare.
Rareș Bogdan, premier în locul lui Ilie Bolojan? Ce spune europarlamentarul?
Rareș Bogdan, premier în locul lui Ilie Bolojan? Ce spune europarlamentarul?
Renovarea secției de Oncologie a pavilionului Mârzescu, amânată. Codin Maticiuc: „Brașovenii decid unde vor fi investiți cei 565.000 de euro pentru spitale publice”
Renovarea secției de Oncologie a pavilionului Mârzescu, amânată. Codin Maticiuc: „Brașovenii decid unde vor fi investiți cei 565.000 de euro pentru spitale publice”
Cipuri în creierul porumbeilor: un startup rus testează „biodrone” controlate de la distanță
Cipuri în creierul porumbeilor: un startup rus testează „biodrone” controlate de la distanță
Un bărbat a furat bani dintr-o biserică din Sectorul 2 al Capitalei
Un bărbat a furat bani dintr-o biserică din Sectorul 2 al Capitalei
Călin Georgescu a semnat controlul judiciar. Ce mesaj a transmis Guvernului
Călin Georgescu a semnat controlul judiciar. Ce mesaj a transmis Guvernului
Alexandra-Valentina Dumitru
03 feb. 2026, 20:27, Politic

Rareș Bogdan a negat existența unui „măcel” în ședința de la Vila Lac, dar a recunoscut că i-a cerut lui Ilie Bolojan să nu mai solicite voturi de reconfirmare în fiecare lună.

„Am spus exact… Nu cred că ajută pe cineva, nici pe tine, Ilie, nici partidul, să ceri atât de multe confirmări. Ești președintele partidului, nimeni nu-ți contestă poziția de președinte al partidului, ai fost ales cu o majoritate covârșitoare acum șapte luni. Nu cred că e cazul ca la fiecare lună sau la fiecare două luni să cerem reconfirmări de poziție”, a explicat Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN.

Rareș Bogdan a punctat că, în ciuda unor tensiuni legate de viziunea economică, Ilie Bolojan rămâne cel mai important activ electoral al liberalilor în acest moment.

„Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește. El trebuie să schimbe stilul și optica. Nu trebuie să fie schimbat de la Palatul Victoria. Și vă spun de ce. Ilie Bolojan astăzi are 6 – 7% la încredere peste partid. PNL astăzi nu are un lider politic care să aibă 6-7% peste scorul partidului. Asta nu înseamnă că toți suntem fericiți și că ceea ce face Ilie Bolojan din punct de vedere al guvernării, repet, strict al guvernării ca abordare, este cel mai bine”, a punctat liberalul.

Rareș Bogdan a criticat abordarea bazată pe creșteri de taxe și a cerut premierului să se concentreze pe investiții și pe exploatarea resurselor naturale pentru a aduce bani la buget.

„Ne înjură pensionarii, sunt supărați profesorii, s-au închis 55.000 de companii. Numai bine ne uităm la lucrurile mari, numai bine ne uităm cum putem să aducem, de exemplu, să creștem redevențele la 12 sau 18% și după asta să aducem mari investitori”.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este o eroare
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor