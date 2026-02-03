Rareș Bogdan: Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește

Rareș Bogdan a negat existența unui „măcel” în ședința de la Vila Lac, dar a recunoscut că i-a cerut lui Ilie Bolojan să nu mai solicite voturi de reconfirmare în fiecare lună.

„Am spus exact… Nu cred că ajută pe cineva, nici pe tine, Ilie, nici partidul, să ceri atât de multe confirmări. Ești președintele partidului, nimeni nu-ți contestă poziția de președinte al partidului, ai fost ales cu o majoritate covârșitoare acum șapte luni. Nu cred că e cazul ca la fiecare lună sau la fiecare două luni să cerem reconfirmări de poziție”, a explicat Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN.

Rareș Bogdan a punctat că, în ciuda unor tensiuni legate de viziunea economică, Ilie Bolojan rămâne cel mai important activ electoral al liberalilor în acest moment.

„Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește. El trebuie să schimbe stilul și optica. Nu trebuie să fie schimbat de la Palatul Victoria. Și vă spun de ce. Ilie Bolojan astăzi are 6 – 7% la încredere peste partid. PNL astăzi nu are un lider politic care să aibă 6-7% peste scorul partidului. Asta nu înseamnă că toți suntem fericiți și că ceea ce face Ilie Bolojan din punct de vedere al guvernării, repet, strict al guvernării ca abordare, este cel mai bine”, a punctat liberalul.

Rareș Bogdan a criticat abordarea bazată pe creșteri de taxe și a cerut premierului să se concentreze pe investiții și pe exploatarea resurselor naturale pentru a aduce bani la buget.

„Ne înjură pensionarii, sunt supărați profesorii, s-au închis 55.000 de companii. Numai bine ne uităm la lucrurile mari, numai bine ne uităm cum putem să aducem, de exemplu, să creștem redevențele la 12 sau 18% și după asta să aducem mari investitori”.