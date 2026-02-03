Prima pagină » Politic » Țoiu, discuții la Washington despre consolidarea securității la Marea Neagră și pe Flancul Estic

Țoiu, discuții la Washington despre consolidarea securității la Marea Neagră și pe Flancul Estic

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților a SUA. Discuțiile au vizat atragerea de investiții americane în industria de apărare și consolidarea securității pe Flancul Estic și la Marea Neagră.
Țoiu, discuții la Washington despre consolidarea securității la Marea Neagră și pe Flancul Estic
Sursa foto: X/Oana Țoiu
Alexandra-Valentina Dumitru
03 feb. 2026, 20:05, Politic

Ministrul a subliniat relația cu oficialul american și importanța parteneriatului cu statul Alabama în contextul securității regionale.

„O dimineață de lucru la Washington alături de Mike Rogers, Președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților. Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO”, a transmis Oana Țoiu pe X.

Principala temă a dialogului a vizat oportunitățile economice și militare pe care România le poate fructifica în contextul cererii internaționale actuale.

„Am avut un dialog axat pe situația de securitate și pe importanța creșterii investițiilor comune în industria de apărare pentru a spori capacitatea de livrare. Vedem oportunități reale pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane, într-o perioadă de cerere crescută la nivel internațional”, a punctat ministrul.

Țoiu a reafirmat importanța sprijinului american pentru Flancul Estic și a lansat oficial o invitație pentru reprezentanții Congresului SUA de a vizita România anul viitor.

„Am apreciat susținerea constantă a Congresului față de securitatea la Marea Neagră și pe Flancul Estic. Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american și am transmis invitația de a vizita România în 2026, pentru a crește componenta economică a parteneriatului nostru strategic. Delegația noastră reflectă importanța acordată relației România-SUA, atât la nivelul administrației, cât și al Parlamentului”.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Un bărbat s-a încuiat într-un Carrefour și și-a umplut valizele cu telefoane, detergent și carduri Pokemon
Gandul
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este o eroare
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor