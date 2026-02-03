Țoiu, discuții la Washington despre consolidarea securității la Marea Neagră și pe Flancul Estic

Ministrul a subliniat relația cu oficialul american și importanța parteneriatului cu statul Alabama în contextul securității regionale.

„O dimineață de lucru la Washington alături de Mike Rogers, Președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților. Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO”, a transmis Oana Țoiu pe X.

Principala temă a dialogului a vizat oportunitățile economice și militare pe care România le poate fructifica în contextul cererii internaționale actuale.

„Am avut un dialog axat pe situația de securitate și pe importanța creșterii investițiilor comune în industria de apărare pentru a spori capacitatea de livrare. Vedem oportunități reale pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane, într-o perioadă de cerere crescută la nivel internațional”, a punctat ministrul.

Țoiu a reafirmat importanța sprijinului american pentru Flancul Estic și a lansat oficial o invitație pentru reprezentanții Congresului SUA de a vizita România anul viitor.

„Am apreciat susținerea constantă a Congresului față de securitatea la Marea Neagră și pe Flancul Estic. Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american și am transmis invitația de a vizita România în 2026, pentru a crește componenta economică a parteneriatului nostru strategic. Delegația noastră reflectă importanța acordată relației România-SUA, atât la nivelul administrației, cât și al Parlamentului”.