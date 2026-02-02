Prima pagină » Politic » Băluță despre Bolojan: Are o problemă de dialog / Știe un singur lucru, să taie

Băluță despre Bolojan: Are o problemă de dialog / Știe un singur lucru, să taie

Președintele PSD București, Daniel Băluță, spune, luni, că Ilie Bolojan are o „problemă la acest tip de dialog”, atunci când primește explicații argumentate.
Ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva Ministrului Educației. Răspunsul lui Daniel Băluță
Ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva Ministrului Educației. Răspunsul lui Daniel Băluță
Darău: Februarie este luna armistițiului și a consensului pentru buget și pentru pensiile speciale
Darău: Februarie este luna armistițiului și a consensului pentru buget și pentru pensiile speciale
Cseke Attila: Niciun partid din coaliție nu își asumă o altă creștere de impozite și taxe
Cseke Attila: Niciun partid din coaliție nu își asumă o altă creștere de impozite și taxe
Ministrul Dezvoltării: Era bine ca pachetul de administrație să fie deja în vigoare
Ministrul Dezvoltării: Era bine ca pachetul de administrație să fie deja în vigoare
Irlandez înjunghiat într-un apartament din București din cauza unei glume. Victima a cerut ajutor la farmacie
Irlandez înjunghiat într-un apartament din București din cauza unei glume. Victima a cerut ajutor la farmacie
Laura Buciu
02 feb. 2026, 21:49, Politic

Băluță a spus că PSD discută și îi explică argumentat premierului Bolojan soluții pentru relansare, dar „dânsul are o problemă la acest tip de dialog”.

Întrebat, la Digi 24, ce face PSD în privința lui Ilie Bolojan, primarul Sectorului 4 a spus că „PSD niciodată nu va lucra împotriva româniilor, niciodată nu vom adânci criza în care societatea românească se află, niciodată nu ne vom preocupa exclusiv de lucrurile pe care domnul Bolojan le face, că dacă vă uitați, ca și măsură nu putem să aplaudăm un om care știe un singur lucru, să taie”.

„Dacă îmi spuneți o altă măsură de construcție pe care a făcut-o, vă felicit. Ăsta este singurul lucru pe care știe să-l taie. Atât. Nimic mai mult. Măsurile de reconstrucție, protecția oamenilor vulnerabili nu intră în preocupările dânsului”, afirmă Băluță.

Despre creșterea economică din 2025, primarul Sectorului 4 spune că „este adevărat că am avut creștere economică în 2025 și n-am stagnat din punct de vedere economic”.

Întrebat dacă PSD îi pune condiții lui Bolojan, Băluță a spus că există una „simplă”: „Condiția pe care PSD o a pus-o a fost ca în acest pachet să fie incluse și măsurile de relansare economică. Simplu. Nu e nimic complicat”.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Lovitură în plex pentru PRO TV! Patronii au căzut din picioare când au văzut audiențele
Gandul
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Afacerea „plictisitoare” cu care o femeie face 4.500 de euro pe lună, fără să aibă vreun angajat
Libertatea
Trucul rapid care îți frăgezește carnea, conform lui chef Orlando Zaharia! Nu se întărește deloc după ce se răcește
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor