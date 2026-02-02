Prima pagină » Politic » Ședință importantă a PNL la Vila Lac. Bolojan ar putea cere un vot de încredere, în contextul tensiunilor din partid

Luni, începând cu orele 18:00 are loc ședința Biroului Politic Național la Vila Lac. Ședința este deosebit de importantă pentru PNL, în contextul tensiunilor din partid. De asemenea, Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în PNL.
Ședință importantă a PNL la Vila Lac. Bolojan ar putea cere un vot de încredere, în contextul tensiunilor din partid
Daiana Rob
02 feb. 2026, 13:38, Politic

Potrivit G4Media, contextul politic este unul tensionat între taberele conduse de Ilie Bolojan și liberalii conduși de Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

În ședința programată, luni, Bolojan le-ar putea cere membrilor PNL un vot de încredere, pe fondul nemulțumirilor survenite în urma măsurilor de austeritate adoptate de coaliție.

Referitor la votul de încredere, săptămâna trecută, Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu pentru G4Media, că decizia nu ar fi o premieră, amintind că a mai recurs de două ori la această procedură internă.

„În condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură”, a declarat, vineri, Ilie Bolojan.

Reamintim că duminică, în urma unei ședințe a Consiliului Politic Național, PSD a decis să susțină adoptarea, în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Grindeanu a avertizat că „limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”.

