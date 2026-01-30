Prima pagină » Politic » G4Media: Votul de încredere, pe masa PNL. Bolojan: „Schimbarea premierului nu rezolvă problemele României”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în interiorul PNL, dar a anunțat că o astfel de decizie urmează să fie tranșată „în perioada imediat următoare”, în contextul tensiunilor politice generate de măsurile de ajustare fiscală și de criticile venite atât din partea PSD, cât și din interiorul propriului partid.
Andrei Rachieru
30 ian. 2026, 15:06, Politic

Într-un interviu exclusiv acordat G4Media, Bolojan a explicat că scăderea cotei de încredere este un efect previzibil atunci când un guvern adoptă măsuri cu impact economic negativ pe termen scurt, precum cele de consolidare fiscală.

„Când iei măsuri de ajustare fiscală, care înseamnă efecte de contracție economică și inclusiv anumite creșteri de prețuri, nu te poți aștepta să îți crească cota de încredere. Asta se întâmplă peste tot în lume”, a spus premierul.

El a arătat că această scădere a încrederii publice se reflectă inevitabil și în dinamica internă a partidelor și a coaliției de guvernare, unde apare „tendința de a fugi din poza de responsabilitate” și de a căuta vinovați. În acest context, Bolojan a subliniat că problemele structurale ale României nu depind de numele premierului.

„Indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân”, a afirmat el.

Referitor la un eventual vot de încredere în PNL, liderul liberal a precizat că nu ar fi o premieră, amintind că a mai recurs de două ori la această procedură internă.

„În condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură”, a declarat Bolojan.

În ceea ce privește coaliția de guvernare, premierul a explicat că sprijinul politic se testează în mod natural prin mecanisme parlamentare, precum adoptarea proiectelor de lege sau angajarea răspunderii guvernului. El a adăugat că, în discuțiile din coaliție, nu a fost pusă problema schimbării premierului.

Ilie Bolojan a insistat că nu este atașat de funcție și că miza reală o reprezintă asumarea responsabilă a soluțiilor necesare pentru situația economică a României, chiar dacă acestea atrag critici.

„Cei care le pun în practică nu vor fi aplaudați la scenă deschisă. Aceasta este realitatea”, a conchis premierul.

URMĂREȘTE AICI EMISIUNEA INTEGRALĂ:

https://youtu.be/2OMoJhqeKU8?si=j9skYzN9LqN_JsiO

