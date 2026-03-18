Blocaj în privința bugetului. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare nu poate spune când se va vota bugetul

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a plecat din Parlament, unde erau discuții pe buget. Parlamentul intră într-un blocaj în privința votului pentru bugetul pe 2026, pentru că partidele din coaliție nu se pot înțelege.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
18 mart. 2026, 18:47, Politic

Nazare a declarat că încă are speranțe că s-ar putea evita blocajul.

„Sunt probleme de structurale care ne-ar fi dus la suspendarea fondurilor europene și ne-ar fi dus într-o situație de degradare a rating-ului țării. Deci sunt lucruri demonstrate, sunt lucruri care s-au întâmplat. Totuși, și în aceste condiții, am putut să ajungem să luăm deciziile. În calitatea pe care o am de ministru de Finanță, trebuie să vorbesc cu toate partidele, să înțeleg nevoile acestor partide, să înțeleg nevoile tehnice și să găsesc soluția de mijloc. Și același lucru îl voi face în continuare”, a spus Alexandru Nazare, care a părăsit, totuși, Parlamentul, după ce mai mulți parlamentari au ieșit din comisii.

Nazare a mai spus că discută cu toți liderii coaliției „și e normal să o fac pentru că suntem într-un moment foarte important și e nevoie să avem astfel de discuții”.

Totuși, ministrul nu a putut spune când vor reveni parlamentarii sau când se va putea da votul pentru bugetul pentru anul 2026: „Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta. Ce pot să vă spun e că voi face tot posibilul să îi readuc în comisie. Spun că suntem obligați de circunstanțe să găsim o soluție”, a mai spus Nazare.

Întrebat dacă votul pentru bugetul de stat ar putea fi amânat pentru săptămâna viitoare, Alexandru Nazare nu a răspuns.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor