Florin Roman spune că PSD a cedat în negocierile pe buget: „Grindeanu nu va mai fi premierul PSD la rotativă, ci un alt pesedist”

Deputatul PNL Florin Roman susține că liderul PSD Sorin Grindeanu a fost cel care a cedat în negocierile pe buget.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
19 mart. 2026, 14:00, Politic

Deputatul liberal Florin Roman afirmă, într-o postare pe Facebook, că informațiile apărute „pe surse” potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar fi cedat în disputa privind bugetul sunt „false”.

„Comunicarea pe surse a PSD susține că «Bolojan a cedat», în privința bugetului. Fals! Cel care a cedat este Sorin Grindeanu. Nici nu avea altă soluție, după ce a împins PSD în izolare, iar PSD a amenințat cu blocarea bugetului”, a transmis Florin Roman.

Acesta susține că PSD ar fi încercat inițial să impună un amendament de 1,1 miliarde de lei prin majorarea deficitului bugetar, însă în final s-a ajuns la tăieri din bugetul Ministerului Justiției.

„Ieri, PSD vroia să își impună un amendament de 1,1 miliarde de lei prin creșterea din nou a deficitului bugetar. Azi, Grindeanu a trebuit să accepte ca pentru orgoliul său trebuie să taie de la ministrul PSD al justiției din buget, nu din creșterea deficitului. Cel care a pierdut este liderul arogant al PSD, exact cum am anticipat de dimineață. A fost practic obligat să accepte o reașezare de sume între două ministere conduse de PSD. Și să prezinte înfrângerea ca victorie. Nu este cazul, dimpotrivă, Grindeanu și-a redus substanțial puterea viitoare de negociere”, a subliniat deputatul PNL.

Florin Roman a spus că această evoluție va avea efecte asupra poziției lui Sorin Grindeanu în partid.

„După această strategie greșită ce a împins PSD la izolare în Parlament, va mai dau o prognoză: Grindeanu nu va mai fi premierul PSD la rotativă, ci un alt pesedist”, a mai afirmat Roman.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Pensii cu 360 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor