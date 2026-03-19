Florin Roman spune că PSD a cedat în negocierile pe buget: „Grindeanu nu va mai fi premierul PSD la rotativă, ci un alt pesedist”

Deputatul liberal Florin Roman afirmă, într-o postare pe Facebook, că informațiile apărute „pe surse” potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar fi cedat în disputa privind bugetul sunt „false”.

„Comunicarea pe surse a PSD susține că «Bolojan a cedat», în privința bugetului. Fals! Cel care a cedat este Sorin Grindeanu. Nici nu avea altă soluție, după ce a împins PSD în izolare, iar PSD a amenințat cu blocarea bugetului”, a transmis Florin Roman.

Acesta susține că PSD ar fi încercat inițial să impună un amendament de 1,1 miliarde de lei prin majorarea deficitului bugetar, însă în final s-a ajuns la tăieri din bugetul Ministerului Justiției.

„Ieri, PSD vroia să își impună un amendament de 1,1 miliarde de lei prin creșterea din nou a deficitului bugetar. Azi, Grindeanu a trebuit să accepte ca pentru orgoliul său trebuie să taie de la ministrul PSD al justiției din buget, nu din creșterea deficitului. Cel care a pierdut este liderul arogant al PSD, exact cum am anticipat de dimineață. A fost practic obligat să accepte o reașezare de sume între două ministere conduse de PSD. Și să prezinte înfrângerea ca victorie. Nu este cazul, dimpotrivă, Grindeanu și-a redus substanțial puterea viitoare de negociere”, a subliniat deputatul PNL.

Florin Roman a spus că această evoluție va avea efecte asupra poziției lui Sorin Grindeanu în partid.

„După această strategie greșită ce a împins PSD la izolare în Parlament, va mai dau o prognoză: Grindeanu nu va mai fi premierul PSD la rotativă, ci un alt pesedist”, a mai afirmat Roman.