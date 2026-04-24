Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European: Ne dorim un buget ambițios al Uniunii

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România susține un buget multianual crescut al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 care să susțină securitatea, competitivitatea și reducerea decalajelor între statele membre.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
24 apr. 2026, 17:23, Politic

„Mesajele noastre au fost ne dorim un buget ambițios, mare, astfel încât toate chestiile care preocupă Europa să se întâmple, securitate, competitivitate, să nu uităm de agricultura și de coeziune și să nu uităm de flancul estic”, a spus Nicușor Dan, după participarea la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru. 

Nicușor Dan a vorbit și despre distribuția echitabilă a fondurilor europene. „Ne interesează foarte tare segmentul de competitivitate. Și mesajul României, alături de mesajul multora dintre țările, să le spunem, mai puțin dezvoltate, a fost că ne dorim o împărțire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre și să nu creștem decalajul care, evident, există în momentul acesta”, spune șeful de stat. 

Președintele a prezentat și poziția României privind sursele de finanțare ale bugetului european. „o atitudine nuanțată față de noile surse de finanțare pe care Uniunea le dorește. Pe de o parte, anumite taxe, pe de altă parte, alte tipuri de taxe cum ar fi pe jocurile de noroc, dar aici este o discuție mai degrabă tehnică”, spune Dan. 

Nicușor Dan a făcut declarații și despre utilizarea fondurilor europene de către statul român. „în paralel, trebuie să facem discuția la noi acasă ca să vedem cum putem să-i fructificăm mai bine, să nu fim în situația în care am fost de fiecare dată, că începem să-i cheltuim abia la jumătatea intervalului de șapte ani, în loc să-i cheltuim din primul an”, spune Dan. 

