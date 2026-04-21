Bolojan îi atacă pe baronii locali ai PSD: Fondul de rezervă nu a mai fost o pușculiță, ei au fost nemulțumiți

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat PRO TV. El s-a referit la strategia PSD despre care a spus că a tras „frâna de mână” guvernării.

„Nouă luni de zile m-am făcut că nu aud (…) am știut că este o tactică a PSD (…) nu s-a mulțumit cu asta pentru că a văzut că nu se crește electoral”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul i-a atacat dur pe cei pe care i-a numit baronii locali ai PSD.

„Fondul de rezervă nu a mai fost o pușculiță, oameni care erau nemulțumiți, baronii locali de la PSD, ei au fost nemulțumiți deoarece nu mai pot beneficia de bugetul de stat”, a mai spus Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a susținut că nu a luat măsuri pentru a-i pedepsi pe liderii din teritoriu ai PSD.

„Eu nu am făcut asta împotriva unora și altora, dar altfel nu poți să acoperi deficitele (…) Am încercat să pun reflectoarele pe locurile unde sunt pierderi mari”, a precizat Ilie Bolojan.